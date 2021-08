Banca local también financia la costosa Costanera Sur, según Itaú.

Este viernes último, el Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), logró el “cierre financiero” necesario para dar inicio a la construcción de la Costanera Sur, que unirá Asunción con Lambaré (7,6 km). La estructuración del financiamiento contó con la participación de banco locales e inversores internacionales, informó en la fecha Itaú.

La obra propiamente tendrá un precio de US$ 130 millones, pero el Estado pagará unos US$ 61 millones solo en intereses de la financiación, según cálculos y, de esta forma, la avenida de 7,6 km costará unos US$ 25 millones por kilómetro.

Lea más: Hacienda defiende la financiación de Costanera Sur, que costará unos US$ 25 millones por km

De acuerdo con los datos proporcionados por Itaú, la estructuración del financiamiento consto de un préstamo sindicado local por el total de US$ 40.000.000, del cual, además de Itaú, participaron Banco Atlas, Banco Familiar, Banco Regional y Sudameris Bank.

Los fondos provenientes de este préstamo serán utilizados para la ejecución del proyecto. Respecto a la fuente de repago, la misma se realizará con la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Obligaciones de Pago (“CROPs”), emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“En este sentido, para asegurar el mencionado repago del préstamo sindicado, Itaú estructuró la emisión de una nota privada que garantiza la compra de los CROPs emitidos por el MOPC. El monto total de la emisión fue de US$ 129.960.310 y los inversores fueron, KFW IPEX Bank (Banco de Desarrollo del Estado Alemán), MetLife Inc. e Itaú”, informó Itaú.

Según Itaú, KFW IPEX Bank está realizando su primera inversión en Paraguay y MetLife Inc. concretó así su primera compra de un instrumento de deuda privado en Paraguay.

Lea más: La Costanera Sur tendrá un precio de unos US$ 25 millones por kilómetro

“Excelente ejemplo de soluciones financieras”

“Este financiamiento es un excelente ejemplo de las soluciones financieras disruptivas que implementamos para nuestros clientes y agregándoles valor. En Itaú trabajamos permanentemente en ésto y seguro podremos replicarlo para seguir acompañando el desarrollo de infraestructura de Paraguay”, comento Federico Arana, director de Banca Mayorista de Itaú Paraguay.

Por su parte Lucas Mella, Gerente de Banca Corporativa y de Inversión destacó: “Estamos felices de haber acompañado al Consorcio del Sur en la estructuración financiera del proyecto; pero sobretodo, estamos muy contentos de haber participado en un proyecto tan importante que va a mejorar la infraestructura vial de la ciudad de Asunción”, concluyó.

De acuerdo con los datos, el plazo establecido de la financiación es de 10 años, el cual está compuesto de 3 años de gracia y 7 años de repago del capital, y que la tasa de interés es de 5,571 %. Según cálculos de economistas, teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés que dio a conocer Hacienda, el empréstito de los US$ 130 millones generará intereses por unos US$ 61 millones, lo que significa que el Estado terminará pagando unos US$ 191 millones por esta obra.

Obra “llave en mano”

Recordemos que la Costanera Sur es la segunda obra de envergadura que se adjudicó bajo la ley 5074, más conocida como “llave en mano”, en la que la adjudicataria debe conseguir la financiación, que el Estado irá asumiendo como deuda pública en la medida en que vayan terminando los tramos pautados en el contrato. La primera que está siendo costeada con esta modalidad es la ruta bioceánica (tramo Carmelo Peralta-Loma Plata), que sigue en ejecución.

Justamente, este Gobierno canceló licitaciones con esta modalidad, por el elevado costo que representa para el país, pues otras opciones como préstamos de multilaterales o la emisión de bonos soberanos son más baratas. El cierre financiero fue alcanzado tras un “arduo año de negociaciones”, explicó el ingeniero Luis María González Alonso, jefe de obras de la Costanera Sur.