Mipymes y tiendas retails rechazan exigencia de camioneros

El presidente de Fedemipymes, Luis Tavella, lamentó que el bloqueo de rutas de los camioneros genera duras consecuencias para el sector debido a que ya enfrenta una crisis a causa de la pandemia y ahora que de a poco se logra avanzar en la recuperación económica, mediante la vacunación, se registra este nuevo obstáculo para el sector. “Las mipymes, sobre todo las micro y pequeñas, que ofertan alimentos en general se abastecen día de por medio al menos porque trabajan básicamente al contado y no tienen depósito para aguantar más dos semanas sin reforzar su stock a través de las proveedoras. Con estos bloqueos de rutas y el corte de la cadena de logística, se genera desabastecimiento”, dijo. Señaló que son miles las compañías afectadas con esta situación, ya que sólo almacenes son más de 7.000 en Asunción y el departamento Central.

Tavella cuestionó el discurso de los camioneros de que ellos mantienen las rutas liberadas, ya que se evidenció sobradamente que no es cierto. También apuntó al argumento de la protesta del sector, que supuestamente necesitan los márgenes que se establezcan por ley porque trabajan a pérdida. “Yo no entiendo como dice la gente que trabaja perdiendo plata, entonces, ¿Por qué no cambia de rubro? No voy a involucrarme en un negocio así. Creo que hay una historia no contada entre ambas partes”, opinó el vocero de las mipymes.

Por su parte, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asicompar), gremio que nuclea a las tiendas retails, también sentó postura con dicho gremio y opinó que el pedido de los camioneros no corresponde porque en nuestro país rige la economía de libre mercado, y si las autoridades ceden a esas exigencias del sector transporte, crearán desequilibrios. “Estamos preocupados por la creación de regulaciones a través de una ley, situación que será la puerta de entrada para distorsionar las fuerzas de libre mercado”, aseguró en un comunicado.

Además, destacó que todos los sectores están haciendo enormes esfuerzos para revertir los efectos de la pandemia en la economía y “lo hacemos consensuado con las autoridades”, remarcó.