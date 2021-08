Precio del ganado subió 95%

La cotización promedio del ganado pagado por los frigoríficos de exportación a la fecha de este miércoles es de US$ 3,90 por kilogramo, aunque algunos productores lograron incluso mayores precios, superando a los de Argentina, donde el novillo está en US$ 3,74 y casi igualando al de Brasil, donde cotiza US$ 3,91 por kilogramo, según la información de la ARP.

El precio actual del ganado se va acercando cada vez más al récord histórico, que fue alcanzado en agosto de 2011, época en que se cotizó a US$ 4,22 por kilogramo al gancho.

El encarecimiento del ganado se produce ante la alta demanda internacional por la carne y la poca oferta; y porque Argentina y Brasil disminuyeron la faena, lo que beneficia a nuestro país.

Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), al cierre de julio de este año ya se han exportado más de 250.000 toneladas de carne y menudencias bovinas a los diferentes mercados por aproximadamente US$ 1.063 millones en valor; el volumen de faena de bovinos en julio fue de 225.000 cabezas, totalizando en el año, al cierre del mismo mes, de unas 1.404.157 cabezas faenadas.

Exportación de carne un 70% más que en 2020

Considerando las exportaciones de toda la cadena ganadera, que incluyen carne y menudencias bovinas; carne, menudencias y despojos porcinos; carne aviar con sus menudencias y despojos; así como también, subproductos comestibles y no comestibles, desde enero al cierre de junio de este año, sumaron unas 385.449 toneladas por US$ 1.238 millones. El año pasado, las cifras en estos mismos conceptos, en igual periodo comparado, sumaron US$ 276.023 toneladas por US$ 728,6 millones, por lo que los datos de este año son 40% por encima en volumen y 70% mayores en divisas.

Los buenos precios de este año no son esporádicos, sino que la tendencia se sostiene desde el mismo inicio de 2021, sumando con julio ocho meses con la cotización por encima de US$ 3,00 por kilogramo, considerado precio de equilibrio por los productores.

Ocho meses de vacas gordas

El presente periodo de “vacas gordas” desde el punto de vista de los precios están compensando la larga etapa de “vacas flacas” que se vivió el año pasado, cuanto había caído hasta a US$ 2,00 por kilogramo y todo el año se mantuvo por debajo de la cotización de equilibrio.