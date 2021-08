¿Nos quitaremos el tapabocas en algún momento?

Paraguay atraviesa por un periodo de descenso de contagios y decesos por coronavirus, pero esto no debe interpretarse como “que estamos fuera de peligro”, según dijo el titular del Ministerio de Salud, Julio Borba. El ministro afirmó que, en su opinión, no se debería dejar de utilizar tapabocas, pese al avance en la inmunización antiCOVID. ¿Nos quitaremos en algún momento el tapabocas? El alto funcionario dijo que no, al menos hasta fin de año.