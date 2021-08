Paraguay está muy cerca de controlar la pandemia del COVID-19, dice Sequera

En la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud, el Dr. Guillermo Sequera dio hoy números auspiciosos en relación a la reducción de los casos confirmados y los decesos por COVID-19 en Paraguay.

En solo una semana, hubo un 47% menos de fallecidos y 30% de casos confirmados respecto a la semana anterior, informó. Esta tendencia a la reducción de casos, decesos e internaciones se sostiene hace unas 11 semanas, precisó.

Sin embargo, advirtió que a pesar de que los números son auspiciosos en comparación al pico de casos que hubo entre marzo y junio de este año; las cifras aún son altas en comparación a cuando inició la pandemia, en marzo de 2020.

“Viendo la cantidad de fallecidos por semana, estamos teniendo a tres fallecidos por millón de habitantes. Eso está todavía por encima de la media de fallecidos que tuvimos cuando empezó la pandemia”, sostuvo.

El Dr. Sequera pidió a la ciudadanía “que no minimice los síntomas respiratorios” y que las personas se hagan el test de ser necesario. Contó que desde el Ministerio de Salud tienen la capacidad de procesar 10.000 análisis por día, pero solo están recibiendo unas 3.000 muestras. “No dejemos de hacer el test, no minimicemos los síntomas respiratorios. No por estar vacunados van a dejar de tener COVID”, dijo.

En cuanto a los números, precisó que el índice de contagios es de 7,5% y que para tener un nivel óptimo de control de la pandemia, el número debe ser inferior a 5% según la OMS.

El director de Vigilancia recordó que en Paraguay se dan unos 100 decesos por día como consecuencia de otras enfermedades que no son COVID, lo que arroja unas 700 muertes por semana. Cuando hubo pico de COVID la cantidad de fallecimientos trepó a 1.200 a 1.400 muertes por semana.

Más casos de delta

Sequera informó que se detectó nuevamente 14 casos más de personas contagiadas con la variante delta del SARS-CoV-2. Precisó que tienen entre 15 a más de 80 años y que son de Asunción y Central. Ninguno se internó y todos están bien de salud.

Sobre el punto, consideró que la presencia de esta variante en nuestro país es aún muy marginal, pero que sobre el final del año podría nuevamente generar una nueva ola de contagios, solo que esta no requeriría muchas internaciones ni traería consigo muchas muertes, todo dependiendo de si la persona se vacunó o no.

Hasta el momento, se dieron 15.508 fallecidos por COVID-19 en Paraguay, con 434.302 casos confirmados desde marzo del año pasado.