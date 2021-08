“Encuestrucha”: Nakayama afirma que no existe ventaja electoral de “Nenecho” frente a la oposición

Ayer, el candidato colorado -y aspirante al rekutu- a la Intendencia de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (HC), refirió que, según una encuesta elaborada por su equipo, tiene un ventaja con respecto a votos frente al liberal en el marco de las próximas elecciones municipales del 10 de octubre.

Nakayama señaló que dicho sondeo es una “encuestrucha”, ya que indicó que viene monitoreando los números y dio a entender que los datos proveídos por el candidato colorado no son reales.

Puntualizó que los encuestadores con los que trabaja le indicaron que actualmente existe un empate técnico con el candidato colorado. Incluso, el candidato de la alianza opositora indicó que el peor sondeo electoral le da una ventaja de alrededor de 7 puntos sobre el aspirante colorado al rekutu.

Así también, refirió que hay alrededor del 18% de asuncenos que están “indecisos”, lo cual considera que es una “ventaja” para su equipo, atendiendo a que están arrancando con la campaña electoral y que la tendencia de “Nenecho” es a la baja, según le reportaron encuestadores. “La ventaja es que en encuesta tenemos 18,4% de indecisos y en ese sentido es que estamos empezando la campaña. Tenemos una tendencia irreversible hacia arriba y él (Óscar Rodríguez) tiene una tendencia irremediable hacia abajo”, declaró.

Además, refirió que conversó con encuestadores y estos le manifestaron que desconocen el trabajo presentado por “Nenecho” que posiciona al colorado como el eventual vencedor de las elecciones.

Igualmente, Nakayama sostuvo que “está mal hecha” la encuesta, atendiendo a que –a su parecer- se limitó la población utilizada. “Estamos haciendo las encuestas grabadas, en donde queda un registro y una geolocalización del encuestado. No se puede hacer en cualquier lado”, refirió.

El liberal también indicó que los “colorados de base” conocen la situación real, que –indicó- refiere que no existe una ventaja del candidato de la Asociación Nacional Republicana.

Por otra parte, el candidato de la alianza opositora manifestó que no busca entrar en ese “juego” de comparación de fuerza electoral. “Nosotros no tenemos que entrar en ese juego de contestar”, mencionó. Al mismo tiempo, dijo que “la mejor demostración de poder es la tranquilidad” y añadió que “Nenecho” demostró no poseer ese estado de calma, en vistas a los comicios.

En otro momento, el liberal señaló “es importante tener una regulación” con respecto a las encuestas para evitar que se socialicen números que no son reales.

Respondió los cuestionamientos de “Nenecho”

“Nenecho” cuestionó que Nakayama no conozca ni cuánto percibe en concepto de salario un intendente, asegurando que es su “profesor” y que el liberal no sabe sobre el manejo municipal. Al respecto, indicó que a su parecer esos datos no son “relevantes”-

A la vez, el liberal cuestionó al colorado con respecto a la declaración de Rodríguez que refiere que puso en “orden” la Comuna capitalina, tras asumir como interino por la renuncia de Mario Ferreiro. “Él habla de que encontró una municipalidad destrozada y que él la puso en orden. Más que en los últimos 10 años se endeudó (la Comuna)”, expresó.

Asimismo, denunció que “Nenecho” está dirigiendo su campaña electoral desde un espacio municipal, pese a haber renunciado como intendente de Asunción para presentarse a las elecciones de octubre.

Finalmente, Nakayama aseguró que será vencedor en las próximas elecciones municipales.