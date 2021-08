Hacienda tiene definido en un 80% el proyecto de presupuesto 2022

La cartera fiscal entró esta semana en la última etapa de consolidación del proyecto de presupuesto 2022, teniendo en cuenta que el próximo 1 de setiembre vence el plazo para presentar a consideración del Congreso para su estudio.

Las versiones manejadas indican que se avanzó hasta un 80% del proyecto, que incluye a instituciones componentes de la administración central y de entidades descentralizadas, pero para cerrar faltaría definir los pedidos adicionales que proponen algunas instituciones, principalmente salud y educación.

Los pedidos adicionales son números grandes y su inclusión en el proyecto de presupuesto requerirá de la decisión de cómo se financiarán, teniendo en cuenta que los recursos del Tesoro tienen un tope.

Los técnicos indicaron, en ese sentido, que se deberá definir cuánto aportarán las entidades binacionales para solventar, por ejemplo, los programas de salud que se están implementando para hacer frente a la pandemia por covid-19.

En educación, por su parte, está pendiente el aumento que será contemplado para los docentes y, en ese contexto, se manejan tres escenarios con el porcentaje máximo de 16% de suba: si se paga desde enero, demandará US$ 118,1 millones; si se abona desde julio, costará poco más de US$ 59 millones; y si se paga desde octubre, implicará US$ 29,5 millones.

Además, está pendiente de definición cuánto será el impacto que tendrá el año venidero la suba a ser otorgada en el último trimestre de este 2021, teniendo en cuenta que el porcentaje depende del nivel de recaudación y la ley prevé hasta 16%.

En el sector de la fuerzas públicas está el impacto del ajuste del salario mínimo, ya que tanto policías como militares tienen atadas sus remuneraciones a esta variable; así también están los funcionarios administrativos que perciben el mínimo, a quienes deberá ajustarse al nuevo monto de G. 2.289.324 mensual.

Los técnicos de Hacienda adelantaron que la cifra final del proyecto de presupuesto 2022 está supeditado a estas últimas decisiones. En principio, se tiene como referencia el presupuesto inicial 2021 que asciende a G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), aunque al culminar el primer semestre ya creció a G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones).