Nueva chicana de Ferreiro suspende por 6ª vez preliminar del caso “caja paralela”

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo había convocado nuevamente para hoy la audiencia preliminar del caso “caja paralela” en la Comuna capitalina, en el que están acusados el exintendente Mario Ferreiro, la exdiputada y exconcejala Rocío Casco y varios funcionarios del municipio asunceño.

Sin embargo, la diligencia se suspendió por sexta ocasión porque existe un recurso promovido por la defensa de Ferreiro que está pendiente de resolución en el Tribunal de Apelación Penal que tiene la causa.

El recurso planteado por el abogado Osvaldo Bittar, representante legal de Mario Ferreiro, es contra la decisión del Juzgado de Garantías que rechazó la reposición interpuesta ante la nueva convocatoria para la audiencia preliminar.

La defensa argumenta que no se puede realizar la preliminar sin que la jueza Alicia Pedrozo resuelva la excepción por falta de acción planteada contra la querella adhesiva, representada por Alfredo Guachiré. “El querellante no tiene legitimación activa y no presentó pruebas sobre la porción de hechos acusados”, fundamentó Bittar.

Por su parte, Guachiré criticó a la defensa por las constantes chicanas planteadas para evitar que se realice la preliminar en que se debe resolver si el caso se eleva a juicio oral y público como pidió en su requerimiento conclusivo la fiscal Stella Mary Cano.

El querellante pidió a la jueza Alicia Pedrozo que aplique las sanciones que establece el Código Procesal Penal y declare litigante de mala fe a la defensa de Mario Ferreiro. “Esta gente no tiene ninguna intención de que la diligencia se realice. Si la magistrada no toma acciones, tendremos una séptima y octava suspensión y continuaremos con la misma situación”, puntualizó Guachiré.

Hasta tanto el Tribunal de Apelaciones no resuelva el recurso planteado por la defensa del ex jefe comunal, el Juzgado de Garantías no podrá fijar nueva fecha para intentar sustanciar la audiencia preliminar.

Supuesto perjuicio de más de G. 1.600 millones

El 27 de febrero pasado, la fiscala Stella Mary Cano acusó a Ferreiro por coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza como corolario de la investigación abierta por la supuesta caja paralela en la Comuna capitalina, realizada a través del grupo “Asado de fin de semana” en la red social Telegram.

La agente del Ministerio Pública asegura que Mario Ferreiro, en su carácter de ordenador de gastos de la Municipalidad de Asunción, ocasionó a la Comuna un perjuicio patrimonial total de G. 1.611.710.511, monto que fue percibido indebidamente por la firma Ocho A por un servicio que no prestó (señalización).

Los demás acusados son: el exsecretario de Gabinete de la Comuna Carlos Mancuello Ríos y su exasistente Víctor Ocampos Fernández, por los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias; el exdirector de Recursos Humanos Aureliano Servín Maldonado y la exdiputada Rocío Casco Arce, por los hechos punibles de coacción, coacción grave y tráfico de influencias, y los sobrinos del exintendente Fernando Ferreiro Ayala y Roberto Ferreiro Paz, por el delito de tráfico de influencias.