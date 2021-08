Nuevo decreto: Borba anuncia variaciones en el horario

Borba se reunió esta mañana con el presidente Mario Abdo Benítez en Palacio de Gobierno para actualizar los datos epidemiológicos, datos de vacunación y se informó sobre las decisiones que se están tomando en Salud Pública.

Consultado acerca de si habrá modificaciones , por ejemplo en el horario, sostuvo: “Están las recomendaciones, está a consideración del equipo técnico de Gabinete y probablemente hoy vamos a estar firmando. Hay algunas variaciones”.

Sobre si se podrían levantar las medidas, indicó: “Tanto como levantar todo, no. Más allá de que veamos otra realidad en las calles, como que la gente está más relajada. Esto aun no terminó y esperemos no pagar las consecuencias”,señaló.

En el marco del retorno a las clases presenciales, Borba dijo que el panorama es positivo. “Creo que estamos en un buen momento epidemiológico”, pero instó a la ciudadanía a seguir usanto el tapabocas, manteniendo la distancia y lavarse las manos.

También se refirió a las 140.000 dosis de AstraZeneca que arribaron esta mañana e indicó que se prevé que en los próximos dos o tres días puedan ser aplicadas y así ampliar la cantidad de inmunizados con el esquema completo.