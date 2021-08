Confirman aumento del subsidio a transportistas: “Solo falta la firma del Presidente”

Sánchez Chamorro recalcó que la tarifa técnica del servicio diferencial en el área metropolitana se incrementó y la del convencional bajó. Alegó que se debe a que se tuvieron en cuenta muchos factores, como la suba del combustible y la inclusión de los cuestionados “costos financieros”.

Alegó que de los costos financieros se descontó el subsidio hecho por el Gobierno en 2014 para la compra de autobuses diferenciales, pero a pesar de ello la tarifa tuvo que subir. “Para hacer la tarifa evaluamos las tarifas técnicas de toda la región, que incluyen costos operativos”, argumentó.

Consultado sobre cuándo se tendría la confirmación de la suba del subsidio, en consecuencia de la modificación de la tarifa, respondió que el decreto “ya está para la firma del Presidente”. Acotó que deben analizar todas las carpetas de las empresas de transporte y ver si “están aptas para el cobro”.

Ante el cuestionamiento por los subsidios, alegó que es un beneficio para los pasajeros y que el Gobierno lo que debe hacer es garantizar la calidad del servicio del transporte público.

“El subsidio no es un beneficio para el transportista, la tarifa técnica es el costo real del sistema para que sea sostenible y sustentable en el tiempo, entonces como el pasajero no puede pagar todo, porque necesitamos que el pasaje sea asequible para todos, es ahí donde el Gobierno te dice: ‘Yo te pago una parte de tu pasaje’. No es un beneficio para transportistas, es completar el costo de un producto”, argumentó en contacto con ABC

Sobre los requisitos, mencionó por ejemplo que deben tener deuda cero con el Viceministerio de Transporte y gracias a ello entre marzo y abril dicha institución recaudó G. 330 millones en dos meses. También se tendrá en cuenta “el rendimiento”, es decir si los buses cumplen las frecuencias y no realizan reguladas en ciertos horarios o los fines de semana. “Con eso vamos a mejorar el servicio”, prometió.

El incremento más alto de la historia

Ayer fue dado a conocer cómo quedó la tarifa técnica del pasaje en mayo y junio. Para el bus diferencial, la tarifa de mayo se estableció en G. 5.071 y teniendo en cuenta que los pasajeros ese mes pagaron G. 3.400, el subsidio será de G. 1.671 por boleto. Esto significa que la “asistencia” a los transportistas durante este período registra un aumento del 190%, pues antes se desembolsaba G. 575 por boleto.

Mientras tanto, el pasaje del servicio convencional del mes de mayo quedó en G. 3.338, lo que significa que se pagará G. 1.038 en concepto de subsidio por cada boleto, atendiendo a que durante dicho mes los usuarios seguían pagando G. 2.300. El incremento registrado para estos buses es de 1.787% (pasó de G. 55 a G. 1.038).

