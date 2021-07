Gobierno debe definir si sube el pasaje o aumenta el subsidio, según Cetrapam

Petróleos Paraguayos (Petropar) informó el viernes último que ya no dispone de “stock barato”, por lo que no se sabe cómo seguirá manteniendo el precio actual de los carburantes a los colectiveros. La petrolera estatal tiene alianza con emblemas privados a los que distribuye el diésel tipo III para los transportistas a precio subsidiado (G. 1.200 menos que el precio del mercado por cada litro), de manera a que no suba el pasaje.

El titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, indicó que por ahora siguen recibiendo combustible más barato, pero adelantó que si esto no se sostiene el Gobierno debe definir si sube el pasaje o aumenta el subsidio.

“Lo analizaremos cuando suceda. Sube el pasaje para el pasajero o sube el monto del subsidio. Eso lo decide el Ejecutivo”, expresó el empresario. Agregó que las empresas de transporte pagan hoy G. 4.575 por litro por el diésel, cuando otros sectores están pagando por encima de G. 5.730 por esa cantidad (depende de qué emblema se compre).

Viceministro afirma que Petropar se comprometió

El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, manifestó que Petropar ya firmó contrato con los emblemas y que ya se está proveyendo un lote de combustible destinado a una cierta cantidad para cada empresa. Dijo que las declaraciones de autoridades de la estatal, sobre que ya no cuentan con “stock barato”, se refieren “a cuando acabe ese lote destinado (a los colectiveros)”.

Indicó que la venta de combustibles a los transportistas por parte la firma estatal es de 3 millones de litros por mes. “Se tenía previsto un volumen para aproximadamente 2 meses, y las empresas accedieron a ese precio preferencial en diferentes fechas. Petropar ya tiene un compromiso de volumen con los emblemas, y los emblemas ya comunicaron a las empresas cuánto es la cantidad prevista a cada una de ellas”, aseveró Sánchez.

Cuando se le consultó cómo hará Petropar para mantener el precio preferencial a los colectiveros señaló: “Hablé con el presidente (Denis Lichi ) y me dijo que está previsto lo comprometido. Lo que no se tiene es un stock de más”, expresó.

El consumo del combustible del sector transporte es 150.000 litros por día (unos 4.500.000 litros por mes), pero Petropar hoy provee solo 3.000.000 de litros.

Petropar dice que siguen las reuniones

A su turno, el director de Gabinete de Presidencia de Petropar, William Wilka, informó que por ahora prosiguen las reuniones para definir si la estatal podrá seguir subsidiado combustible a los transportistas y no brindó mayores datos.

Se le insistió si también subirán los precios a consumidores en las estaciones de servicios de la estatal y señaló que “aún no hay nada definido”. Vale señalar que desde febrero de este año, el precio de todos los combustibles ya registró subas de G. 1.200 (por litro).