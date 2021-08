Fiscal niega acusación sobre supuesta orden de reclusión arbitraria contra María Esther Roa

Esta mañana, Roa denunció –en conversación con ABC Cardinal- que existía una línea de acción por parte del Ministerio Público en su contra, ya que reveló que el fiscal Ruiz Díaz le había señalado, en su declaración indagatoria, que existía una orden de detención y reclusión de la misma.

“El fiscal Ruiz Díaz, cuando me tomó la indagatoria el 6 de junio, me dijo que la orden era detenerme todo el fin de semana para que yo me quede en la cárcel o en la comisaría”, sostuvo hoy la activista, antes del inicio de la jornada del juicio oral y público en su contra.

Tras concluir la jornada de este viernes -en el marco del juicio oral-, en el que se presentaron los alegatos finales, el fiscal fue abordado sobre la denuncia y negó las acusaciones.

“Falta a la verdad la señora Roa. No creo que ningún fiscal reciba orden de la señora Sandra Quiñónez (fiscala general del Estado)”, sostuvo. Agregó que “no tiene coherencia lo que ha manifestado”.

Lo llamativo de sus declaraciones fue que mencionó a la fiscala general Quiñónez como presunta autoridad que ejerció presión en la causa, siendo que Roa no señaló de quién provenía la orden en su contra en su denuncia.

Posteriormente, la escrachadora salió al paso de las declaraciones de Ruiz Díaz y buscó confrontar al fiscal, ya que -refirió- el agente estaba faltando a la verdad. Sin embargo, el funcionario del Ministerio Público se retiró en silencio y se negó a enfrentar a Roa.

Roa ya no se presentará

Por otra parte, la activista social señaló que no se presentará el próximo jueves a la jornada en que proseguirá el juicio oral y público. Según argumentó, esperaba que la sentencia concluya hoy, en cumplimiento de los plazos judiciales establecidos.

“No voy a aceptar lo que haga el Tribunal. Me rebelo y será la forma en la que protesto”, declaró. “Que ordene el Tribunal mi rebeldía y que me traigan a la fuerza”, agregó.

Los agentes fiscales de la causa, Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz, solicitaron en los alegatos finales la condena con multa -de más de G. 8.000.000- para la escrachadora. La procesada señaló que no corresponde tal sentencia, ya que asevera que no existe el tipo penal que busca juzgarse.

El Tribunal de Sentencia que deberá juzgar a Roa está conformado por los magistrados Carlos Hermosilla (presidente), Sandra Faría y Héctor Fabián Escobar.

El caso

Conforme a la acusación del Ministerio Público, la activista social de “Somos Anticorrupción Paraguay” y la Coordinadora de Abogados del Paraguay incumplió el protocolo sanitario tras violar la cuarentena el pasado 3 de junio del 2020. Roa junto con un grupo de personas e integrantes de organizaciones sociales se manifestaron en la Avda. Costanera en la denominada “Caravana contra la corrupción y la impunidad 2020”.