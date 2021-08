Camas de terapia son ocupadas por personas no vacunadas contra el covid-19

El Dr. Núñez, director de terapias intensivas del Ministerio de Salud, expresó un fenómeno a considerar, porque “no se está tomando en serio a esta enfermedad -el covid- a pesar de todo lo que vimos, familiares, allegados nuestros, parientes, más de uno conoce a alguien que ya se internó o falleció a causa del coronavirus”.

Lea más: Muertes por coronavirus ascienden a 15.653 e infectados ya son 458.207

La vacuna es un pilar fundamental para frenar la propagación de este virus; sin embargo, un porcentaje alto no ha cumplido con este blindaje. El doctor refiere que en Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero y Santa Rosa del Aguaray y Central los pacientes ingresados a terapia intensiva no se vacunaron o no completaron el esquema. Son más de 160 personas.

Lea más: Covid: El 42% de pacientes en terapia intensiva en Paraguay fallecen

En cuanto al personal de blanco, la mayoría recibió las dos dosis de la vacuna, y quienes no completaron como se vio en la ciudad de Capiatá, fue porque cursaban en ese momento con la enfermedad, según el terapista. “En este momento no tengo reporte de que haya personal de blanco sin la vacuna y en terapia; tampoco de pacientes pediátricos”, remarcó.

Los pacientes en terapia intensiva se encuentran sedados, conectados a un respirador, son pacientes graves. Esta situación se tiene que considerar y procurar la mejor vacuna, la que te toca, recordó.