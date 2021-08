Retorno a clases presenciales: “Esperamos un alto acatamiento a la orden de volver”, afirma Brunetti

“Estamos conversando regularmente con el ministro de Salud. Hicimos un ajuste al protocolo de retorno seguro a clases. Estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto”, dijo el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, sobre el retorno de los docentes a clases presenciales. Según expresó, cerca del 80% de los profesores están conformes con el regreso a la presencialidad.

De acuerdo a sus declaraciones, esperan un alto acatamiento de los maestros del sector público a la orden de volver a las aulas. “El ministro de Educación, con autorización del presidente de la República, emitió una orden, que es el retorno gradual a clases presenciales”, acotó.

Igualmente, comentó que hay casos de docentes que decidieron no volver a la presencialidad, pero que cada caso será analizado en particular, debido a que hay un grupo que no completó aún el esquema de vacunación o que tiene enfermedades de base. “Vamos a ver puntualmente los casos de los docentes que no quieren volver. Hoy en día, los docentes están haciendo un esfuerzo para mantener las clases híbridas”, mencionó.

Al respecto, remarcó que el docente que por algún motivo no puede retornar al aula tiene que justificar ante su director los motivos por los que tomó dicha decisión.

En otro punto, expresó que le encantaría que todos los alumnos que vuelven a clases estén vacunados, pero aclaró que no tiene injerencia en las decisiones que toman al respecto desde el Ministerio de Salud. “Sin duda, me encantaría que todos mis alumnos estén vacunados, pero eso debe definirlo el Ministerio de Salud”, recalcó.

También hizo énfasis en que el regreso a aulas es fundamental para la reactivación del país, porque el impacto del confinamiento por el coronavirus fue marcado para los estudiantes. “Hay un estudio que hizo el Banco Mundial; la pérdida de desarrollo humano en el niño fue de 1.8 en América Latina. No solamente perdimos un año, sino más que un año”, acotó.

Cabe recordar que este lunes, luego de un año y medio, la totalidad de los docentes de la administración gubernamental debe reincorporarse a las aulas e impartir desde allí las clases presenciales y virtuales.

Esta disposición, sin embargo, no afecta a los estudiantes, sobre quienes los padres eligen la modalidad de clases que tendrá el menor, ya sea virtual, presencial o híbrida (en parte presencial y en parte a distancia).

