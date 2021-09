Marito califica de “auspiciosa” la unidad de Cartes y sus nuevos “aliados”

Marito calificó de auspiciosa la unidad colorada, entre el cartismo y otros movimientos de la Asociación Nacional Republicana (ANR). ”Que se pueda construir un diálogo al interior de nuestra asociación política, yo veo como algo auspicioso”, sostuvo.

Además, indicó que espera que el “abrazo republicano” en algunas zonas del país no sea algo solamente con fines electorales, en vistas a los comicios municipales del próximo 10 de octubre. “Ojalá que no solamente sea en un momento electoral donde hay intereses electorales que son muy importantes, que también ese diálogo permanezca por sobre todo inspirado en la gran nación paraguaya”, declaró.

Agregó que “lo que nos realmente motive a conversar y generar consenso sean políticas públicas, que beneficien a la nación”.

Sobre las fotos en que se ve al expresidente Horacio Cartes abrazado a figuras polémicas del Partido Colorado refirió: “Cada uno... Qué sé yo... No tengo opinión al respecto”.

Abdo dio estas declaraciones durante su visita a la compañía Acuña de Figueroa, de la ciudad de Altos, departamento de Cordillera, para observar una producción de cáñamo.

Cartes y sus “abrazos”

En los últimos días, Cartes resolvió conflictos internos que tenía con diversas figuras políticas de la ANR. Si bien se conoce que la unión es con fin proselitista, el encuentro más llamativo -y polémico- fue el “abrazo” con el dirigente guaireño y senador colorado Rodolfo Friedmann, con quien venían enfrentándose por razones políticas.

Friedmann había acusado en varias ocasiones a HC de narcotraficante e, incluso, amenazó con que presentaría una denuncia en contra del expresidente, cuando presidía la Comisión Messer. Por su parte, Cartes se refería al guaireño como “usurpador” debido a que reclamaba la banca en la Cámara de Senadores que ocupaba el mismo.

“(Te agradezco) a vos, Rodolfo, por tu predisposición, porque qué mal me sentiría si no estuviésemos trabajando con todas nuestras fuerzas por nuestro partido. No justifica ninguna diferencia personal para anteponer a la Lista 1″, señaló Cartes en uno de los encuentros.