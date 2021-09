Miembro del CM cuestiona decisión de ternar a fiscal para camarista electoral

El senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), y miembro del Consejo de la Magistratura (CM), cuestionó duramente la inclusión en terna para el Tribunal de Apelación en lo Electoral de la capital, Segunda Sala, al actual fiscal de Derechos Humanos Santiago González Bibolini, de quien dijo que el Consejo premia su ineficiencia al frente de la unidad del Ministerio Público.

“El fiscal Santiago González Bibolini, desde el 2013 en que se desempeña como fiscal de Derechos Humanos, tuvo 367 casos, de los cuales, 72 mantuvo en la etapa investigativa. Conozco varias de esas denuncias porque lo tratamos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y solamente elevó a juicio oral dos casos. ¿Podemos hablar de una buena gestión? Además, mirando la grilla encontramos que en especialidad tiene cero puntos, entonces estamos premiando a un pésimo fiscal. Vuelvo a repetir, de 367 casos solamente elevó a juicio oral dos casos, a pesar de que hay denuncias emblemáticas, señor presidente, y no veo una formación, o especialidad en el fuero electoral”, dijo el legislador en la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura de este lunes en la que se conformaron además varias ternas.

Prosiguió: “Para mí es preocupante, sé que tiene 554 puntos, pero también deberíamos revisar el trabajo realizado por los postulantes, en general, y especialmente en este caso en el fuero de Derechos Humanos, por eso le pasé anoche, señor presidente (refiriéndose a Oscar Paciello) los informes de Naciones Unidas, y como una forma de marcar mi diferencia, mi abstención (de votar) en esta terna”, indicó.

De igual manera, Santa Cruz siguió cuestionando el proceder de los demás miembros del Consejo de la Magistratura, en su cuenta de Twiter, en la que refirió: “En la investigación ‘Aproximación a las actuaciones de la Fiscalía de DD.HH. en la persecución y sanción de la tortura y otros delitos’, financiado por la ONU, preocupados por la impunidad de las violaciones de DD.HH. en Paraguay, se ve su terrible gestión, pero lograron mantenerlo”.

Santa Cruz, asimismo, mostró los datos estadísticos de González Bibolini como fiscal de DD.HH., que revelan que:

- Investigó 263 causas, de las cuales elevó a juicio oral y público solamente 2 casos;

- Archivó 73 denuncias;

- Desestimó 12 denuncias;

-Obtuvo 6 salidas de suspensión condicional;

- Otras 6 de criterio de oportunidad;

- Obtuvo 0 condena con procedimiento abreviado; y

- Cero condena en juicio oral y público.

Santa Cruz siguió reclamando en su cuenta de Twiter: “En caso de buscar la confirmación en su cargo de fiscal de DD.HH. no puede obtener un buen puntaje en su evaluación de gestión, y se le salva en la terna de Tribunal Electoral. Llamativamente tiene todos los puntos en experiencia, cuando este señor tiene cero puntos en especialidad”.

“Con apenas 367 causas, mantuvo el 73% de ellas en etapa de investigación por años. Varias de las denuncias fueron presentadas con elementos suficientes, pero acostumbra no imputar”, refirió acerca del fiscal González Bibolini.

<b>La contestación del fiscal</b>

El fiscal Santiago González Bibolini le respondió al senador Santa Cruz lo siguiente: “Con respecto a otras causas, he sido el primer fiscal en imputar por tortura en casos de la dictadura con un análisis al que puede acceder y hemos obtenido sentencia en una causa emblemática. Asimismo, hemos participado de juicios de tortura, donde hemos conseguido anular las sentencias y dichos juicios se van a volver a realizar. Dentro de mi carrera judicial y fiscal tengo 27 años, y en mi carrera de fiscal no he recibido denuncia alguna en todos los años de ejercicio del cargo”.

Agrega: “Asimismo ejerzo la docencia hace 13 años, además de los títulos obtenidos a lo largo de mi carrera. Me pongo a disposición para darle la información que precise sobre casos que obren en la Unidad a mi cargo o sobre alguna duda en mi gestión o en mi carrera judicial y fiscal. Cordiales saludos”, concluye en respuesta a las publicaciones que realizó el legislador con relación a la gestión del agente del Ministerio Público.

<b>Edicto N° 12/2020</b>

Para la conformación de la terna para Camarista Electoral de la Capital, el ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón propuso la terna conformada por:

- Santiago González Bibolini (554,78 puntos)

- Godofredo Alfonso Fleitas Valdez (514,88)

- Patricia Isabel María Sánchez Saldívar (436,4)

Por su parte, el consejero Jorge Bogarín Alfonso propuso la terna conformada por Santiago González Bibolini, Godofredo Alfonso Fleitas Valdez y por Pedro Ricardo Arias.

A la propuesta de Bogarín Alfonso se sumaron los consejeros Cristian Kriskovich y José Raúl Torres Kirmser. Posteriormente, este último consejero revió su postura y se adhirió a la moción del ministro Jiménez Rolón, cuando se procedió a una nueva votación porque la primera propuesta de terna no había reunido los 5 votos mínimos requeridos.

Fue así que a la moción de Jiménez Rolón se adhirieron los consejeros Oscar Paciello, Mónica Fleitas, Torres Kirmser y Roberto Eudez González.

El senador Pedro Santa Cruz, se abstuvo de votar para esta terna porque consideró que era un premio inmerecido para González Bibolini.