Inseguridad y ola de robos no son “una sensación”, dice fiscal

El viernes pasado, una pareja de ladrones fue perseguida tras haber perpetrado una serie de asaltos en colectivos en la zona de la ruta Mariscal Estigarribia. Hace dos días, una joven de 24 años quedó en grave estado en el Hospital de Trauma luego de arrojarse desde un colectivo para intentar recuperar su teléfono celular que un delincuente que fungía de vendedor ambulante le robó.

Ayer, una camioneta fue baleada con armas de guerra por cuatro ladrones en pleno centro de Fernando de la Mora para intentar llevarse dinero de una joven madre que estaba yendo a un colegio para buscar a su hijo.

Todos estos casos ocurren ante la mirada indolente de la Policía, que en más de una ocasión se refirió a este tipo de hechos como una cuestión de “sensación de inseguridad”.

Para el fiscal Itálico Rienzi, que tiene a su cargo la investigación de los asaltantes de colectivos, de la joven de 24 años y, parcialmente, del robo perpetrado ayer, esta ola de asaltos no se trata solo de una “sensación”.

“Este es el turno con más trabajo que me tocó con mi equipo, no estoy soltando la oficina. Se volvió el trabajo más duro. No, en mi turno no (es una sensación de inseguridad)”, sostuvo el agente en conversación con ABC.

Espera evolución de joven universitaria

Rienzi está a cargo del caso en que resultó gravemente herida Liz Mariela Vera Benegas, de 24 años, la joven que intentó perseguir a quien le robó su teléfono. “Su estado es complicado”, lamentó el fiscal.

El asaltante fue seguido y atrapado por patrulleros de la comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora. Resultó ser Pablo Daniel Corbalán Valdez, de 21 años, con un antecedente reciente por robo. De su poder se recuperó el celular de la víctima. Rienzi lo imputó por robo y pidió para él prisión preventiva.

“Es lo que presumimos (que actuó solo). Él se abstuvo de declarar ayer”, detalló sobre el detenido.

Rienzi contó también que incautaron todos los elementos pertenecientes a la víctima. “Se incautaron los objetos personales de esta señorita, vamos a esperar a que reconozca a los objetos cuando se mejore, quiera Dios, o por algunos de sus familiares”, sostuvo.

En cuanto al chofer del colectivo en el cual ocurrió el hecho, una unidad de la empresa Ciudad de Paraguarí, recordó que ya está detenido. Se trata de Édgar Alfonzo Rotela, de 48 años, quien será procesado por omisión de auxilio y omisión de dar aviso de un hecho punible, aunque para este habrá pedido de arresto domiciliario.

“Me constituí ayer en el sitio y vi que es una zona de semáforos. El colectivo vuelve a parar 50 a 80 metros después y después de 30 a 40 segundos vuelve a avanzar su marcha”, finalizó el fiscal, al tiempo de dejar abierta una posible modificación de los pedidos de imputación a medida que vaya avanzando la pesquisa del caso.