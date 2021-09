“Santi” Peña, Echeverría y el condenado González Chaves “son todos uno”

El candidato a la intendencia de Luque estuvo acompañado del multifacético Miguel Mancuello (cartista), candidato a concejal, presidente de la seccional dos y miembro del clan González Daher, además es funcionario del Congreso puesto que obtuvo de la mano del exsenador OGD y miembro de la cooperativa Luque.

También estuvo el director del Hospital General de Luque, doctor Javier Duarte, quien el años atrás negó rotundamente ser allegado a González Daher, pero ahora camina junto al hijo del exparlamentario. El galeno fue muy criticado en las redes sociales debido a que muchos de los hurreros no cumplieron con el protocolo sanitario en el marco de la lucha contra la covid-19. Algunos de los actos fueron realizados al aire libre, pero otros en pequeños recintos cerrados.

Otro que acompañó el acto político fue el funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Justo Ramón Servín, mano derecha de Óscar González Daher, además de ser jefe de campaña de Carlos. También estuvo el exfutbolista Julio César Romero más conocido “Romerito”.

“No se pudo elegir a la persona correcta”

El primer acto fue llevado a cabo en la compañía Isla Bogado y el organizador del encuentro fue Miguel Mancuello. En la ocasión, Echeverría manifestó que en las elecciones generales de 2018, muchos electores “se dejaron llevar por sus emociones” y no eligieron a “la persona correcta” para gobernar al país.

“Muchas veces nos guiamos por nuestras emociones y elegimos mal. Elegir un mal presidente o elegir un mal intendente representa cinco años de mala gestión pero representa 10 y 15 años de atraso para el Paraguay o el Municipio”, manifestó el candidato a jefe comunal.

Dirigiéndose a Santiago Peña, ex precandidato a la presidencia en 2018, Echeverría lamentó que el mismo no haya sido electo como Presidente de la República y culpó del hecho a los votantes que se dejaron “guiar por sus emociones”.

“Nosotros teníamos en frente un joven brillante con capacidad de gestión porque estuvo al frente de un Ministerio, el Ministerio más complicado, el Ministerio de Hacienda donde se maneja la plata y en cinco años él, mostró su capacidad de gestión. Confió en nuestro Partido (Colorado) y se puso al frente de un gran proyecto y ¿qué pasó?, la gente se guio por sus emociones y lastimosamente no se pudo elegir a la persona indicada”, refirió el político. Además, aconsejó a los electores luqueños que elijan en los comicios de octubre, “al que hizo más”, por la ciudad.

Condenado y candidato caminan “juntos”

En otro barrio de este distrito siguieron el recorrido Echeverría, Peña, Duarte, Mancuello y Servín, además del concejal colorado Teodoro Valdez, presidente de la seccional cuatro y se sumó el condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, el concejal cartista Rubén González Chaves, hijo del exsenador Óscar González Daher, también condenado junto a su hijo a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Echeverría dijo que durante su gestión nunca hizo “diferencia” entre liberales y colorados. Una vez más, criticó las administraciones anteriores tanto de colorados como de liberales.

También dijo que su administración se mantuvo firme y presente durante la pandemia; sin embargo, a inicios de la calamidad la directora de Finanzas de la Municipalidad de Luque, Liz Parra, dijo que la Comuna no tenía recursos para ayudar a las familias en estado de vulnerabilidad. Echeverría desapareció durante todo el año 2020, cuando la situación sanitaria era bastante crítica.

Sin titubeo alguno, el cuestionado exintendente insistió en que el progreso de la ciudad es gracias “a los colorados”.

Más tarde, Echeverría se reunió con el candidato a concejal Enrique Quintana, funcionario del Congreso, quien la semana pasada en horario laboral se abrazó con Horacio Cartes, en la residencia de este último. El mismo dijo que estaba de vacaciones, sin embargo, registró su entrada a la cámara de Diputados a las 06:24 y su salida a las 13:06.

Quintana no pudo explicar cómo se “teletransportó” y estuvo al mismo tiempo en su lugar de trabajo y abrazándose con el exmandatario. Dijo además que no pertenecía a ningún equipo político y más aún negó rotundamente ser parte del equipo de OGD, sin embargo, forma parte de la lista 1 encabezada por Rubén González Chaves.

“Carlitos, vamos a estar otro periodo juntos”

Luego, el exintendente que busca el rekutú llegó hasta la seccional uno, donde lo esperaba el presidente del lugar, Rubén González Chaves, nuevamente candidato a concejal por cuarto periodo consecutivo. También estuvieron presentes el diputado Derlis Maidana (ANR) y el exministro de Salud Julio Velázquez, más los mencionados anteriormente.

En su saludo de bienvenida, González Chaves, dijo a Echeverría “Carlitos vamos a estar otro periodo juntos”. Agregó que la seccional colorada número uno “es pequeña, pero un bastión colorado”.

“Esta vez no va a ser la excepción Carlos. Acá vamos a hacer la mayor cantidad de voto posible para que vos vuelvas a ser intendente. Como siempre le digo a todos, a mí no me sirve de nada ser concejal colorado, si no tenemos un intendente colorado. Los liberales no van a dar nada”, dijo el condenado a prisión por corrupción.

“Desafío a nivel nacional”

En este acto, se animó a hablar Santiago Peña y dijo que se debe trabajar día y noche para que Carlos Echeverría vuelva a ser electo como jefe comunal de este distrito. Además afirmó que el político luqueño tiene la suficiente capacidad para asumir otros desafíos y ocupar otros cargos “a nivel nacional”, ya que según fuentes, Echeverría aspira llegar al Congreso.

“Yo no tengo ninguna duda que vas a ser el protagonista desde la ciudad de Luque de grandes desafíos a nivel nacional. Yo conozco la capacidad de Carlos y hoy me atrevo a decir: aprovechen porque van a tener a Carlos Echeverría probablemente por unos pocos años nomas acá. Yo creo que terminado este periodo, este señor está preparado para grandes desafíos a nivel nacional”, indicó Peña.

Reapareció la presunta planillera de OGD

La presunta planillera de la Cámara de Senadores, María Laura Miers Espínola, secretaria privada del exsenador Óscar González Daher, también participó del recorrido político.

Estuvo acompañada por Victoria Sánchez, exasesora jurídica de la Municipalidad de Luque en la administración de Echeverría y Nadia Vázquez, esposa de Javier Duarte, exdirectora de la Secretaría de Protección de los Derechos de la Mujer de la Comuna y ahora “asesora” de Rubén González Chaves. Todos del clan OGD.

Miers Espínola, no iba a trabajar al Congreso ya que desde hace un año, según denuncia, la presunta planillera “cumple horario” en la casa del exsenador González Daher. Luego de una investigación de ABC, se pudo comprobar que efectivamente en pleno horario laboral, María Laura iba todas las mañanas a la casa de OGD y recién se retiraba del lugar en horas de la tarde.

Actualmente, Miers Espínola, quien era jefa de Asesoría Jurídica de la Secretaría General de la Cámara de Senadores, fue apartada del cargo tras el escándalo y está siendo sumariada. El salario de la secretaria de OGD es de G. 9.490.000 y es pagado con dinero público.