Ola de inseguridad: Alliana culpa “a la cabeza”, mientras que Amarilla apunta a los “polichorros”

Alliana reprochó el hecho de que los cambios no hayan alcanzado ayer a las cabezas de la política de seguridad del Gobierno. Consideró que era consabida la situación de “falta de empleo y mucha necesidad” consecuente de la pandemia y aun así no se previó hacer algo ante esta ola de inseguridad.

Falta de gestión

“Por supuesto que iba a venir una ola de inseguridad, pero se tuvieron que haber prevenido algunas cuestiones”, recriminó y dijo que “evidentemente es una falta total de gestión, los resultados están a la vista y más temprano que tarde la ciudadanía va a estar dando la razón”.

Alliana también deslindó la responsabilidad de los uniformados destituidos, diciendo que “no podemos culpar a un sector, a un grupo, a una camada de oficiales policiales por lo que está ocurriendo”.

En la misma línea opinó la diputada Cristina Villalba (ANR), afirmando que el Gobierno “debe dar un cambio de timón” y que “los cambios deben venir de arriba para abajo”.

“Polichorros”

Por otra parte, la diputada Amarilla también reprochó la falta de previsión del Gobierno en cuanto a seguridad, pero también apuntó a la presunta corrupción en filas policiales.

“Pero hasta cuándo este Gobierno inepto, inútil, que no puede con motochorros... y no puede con motochorros porque tiene polichorros. Esto no es poliamor, polichorros es lo que tenemos en las comisarías. Inútiles, ineptos, todos los días la ciudadanía no sabe si va a volver a su casa”, cuestionó durante su intervención en la sesión de Diputados.

Comandante Arias, un “ladrón de cuarta”

“Lo paradójico, contradictorio y desesperante es que mientras la ciudadanía desesperada le implora al cielo auxilio y socorro, mientras tanto el señor comandante y equipo asquerosamente se dedican a robar los recursos de la Policía Nacional. Ladrón de mier..., ladrón de cuarta”, recriminó por su parte el diputado Eusebio Alvarenga, destacando las denuncias de corrupción y desvíos de fondos para combustibles y otros rubros en la Policía.

Si bien dijo que la Cámara Baja no tiene injerencia para impedir que “este personajete ladrón” de Arias siga en el cargo, insistió al presidente Mario Abdo Benítez a fin de que lo destituya. “Desgraciadamente, el presidente de la República no entendió que el responsable directo es el comandante de la Policía”, refirió.

Proyecto de ley para terminar con situación de “Tom y Jerry”

El diputado Raúl Latorre (ANR) sostuvo que uno de los problemas principales que contribuyen a la ola de inseguridad es que se da un fenómeno similar al de la caricatura “Tom y Jerry”, donde “siempre el mismo gato persigue al mismo ratón”. Por ello, adelantó, plantearán un proyecto de ley que impida otorgar medidas alternativas a la prisión a personas detenidas por hechos violentos.

“Autores de hurto agravado, homicidios, abusos sexuales, no tienen que estar en las calles, deben estar en las cárceles. Tenemos que utilizar toda nuestra creatividad, todas las estrategias posibles para combatir esta ola de inseguridad”, refirió.