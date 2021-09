Alto precio de fletes “ya impacta” en precio de productos importados

“En marzo tuvimos que aceptar pagar fletes por 12.000 dólares o más. Ahora estamos cerrando en 16.000 dólares un contenedor de China a Asunción. Es cuatro veces más caro. Antes era 4 mil dólares”, afirmó el empresario en conversación con ABC este jueves para describir la situación que están atravesando los importadores en Paraguay.

Sumado a ese punto, también se da una bajante en el nivel de los ríos que hace que los contenedores deban recogerse de otras ciudades como, por ejemplo, Pilar. “Encarece porque tiene que descargarse allí, en Pilar, pero viene en camiones. También puede hacerse desde Uruguay, en el mismo sistema. Todo se encarece y pierde competitividad el producto paraguayo”, explicó Salemma.

Además, el precio del dólar -que es alto- tampoco ayuda para la reducción de estos precios. En ese punto, el empresario dijo que convendría que el Banco Central del Paraguay venda dólares para tratar de bajar el precio de la moneda de Estados Unidos.

“Eso tiene un impacto importante en productos. Con este aumento tan grande del precio de los fletes, esto va a traer sus consecuencias en el precio final del producto (...) Son tres factores negativos para nuestro país en lo que es la parte de precios, esperemos que si el Gobierno tenga que actuar, lo haga. La inflación la vamos a pagar todos los paraguayos”, aseguró.

Salemma añadió que no sabe por qué hay una escasez en el transporte marítimo, que es lo que encarece los precios. “Realmente no sé si el motivo de la suba es la escasez. No sé si es el contenedor o el mismo buque el que subió el precio. Nosotros no tenemos interlocutores con quienes negociar (...) Esta crisis de los contenedores es mundial, el mismo problema tienen todos. Paraguay tiene un problema más que es la mediterraneidad”, manifestó.

Finalmente, deseó que, a pesar de todo, el contexto de suba de precios no impacte en la inflación, “que es lo que vamos a pagar todos al consumir”, concluyó.