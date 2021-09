Estación de servicios en Mcal. López: MIC no puede intervenir y solo espera resolución de la Corte

En conversación con ABC Cardinal, el ministro del MIC refirió que en marzo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió una medida cautelar a la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) para la construcción desmedida de estaciones de servicio en Asunción sin límites de distancia -de 1.000 metros- entre un local y otro, mientras analiza una acción de inconstitucionalidad planteada por el gremio.

Cadipac presentó la acción de inconstitucionalidad con respecto al artículo 10, inciso a, de la ordenanza municipal 7/11, que estipula el límite de distancia y también contra una ley ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Agregó que el gremio recurrió a la CSJ mediante un argumento de que las normativas atacaban el libre comercio, que -indicó- fue dispuesta por la Comisión Nacional de Competencia (Conacom).

En ese contexto, Castiglioni dio a entender que desde el MIC no pueden intervenir ante la inminente construcción de una estación de servicios sobre la avenida Mariscal López en su intersección con Brasilia, en zona de Mburuvicha Róga y la Embajada de los Estados Unidos. Todos los emblemas del gremio (Cadipac) hoy pueden instalar esas estaciones mientras se expida la Corte Suprema de Justicia. Los que no forman parte del gremio no pueden hacerlo”, sostuvo.

Acotó que el emblema en cuestión, para tener autorización de iniciar los trabajos de construcción, solo debe contar con el permiso municipal -que fue otorgado recientemente por la Comuna capitalina- y una licencia ambiental del Mades.

Igualmente, el ministro refirió que el MIC puede realizar solamente las verificaciones técnicas de la instalación una vez que la estación de servicios esté ya construida.

Refirió también que no recibió ninguna nota referente a la cuestión por parte de la Embajada de los Estados Unidos, que -según indicó- suele manifestarse ante casos que podrían perjudicar sus intereses.

Igualmente, Castiglioni indicó que tenía entendido que los demás gremios, que aglutinan a los emblemas más grandes, recurrirían contra la medida cautelar ante la CSJ. No obstante, dijo que desconoce cómo quedó dicha iniciativa.

¿Cuáles son las empresas que aglutina Cadipac?

Cadipac está conformada por las firmas Fuelpar SA, Copeg SA, Integral Trading SA, Gasur SRL, Gas Corona Saeca y 3MG SA Comercial Industrial Agropecuaria. También Enex Paraguay SRL, emblema que pertenece al expresidente Horacio Cartes.

La instalación de la estación de servicios en cuestión generó cuestionamientos por parte de diversos sectores, atendiendo a que se construiría en un eje patrimonial.