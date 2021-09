Firma de Hoeckle alega que cumplió con trabajos que pidió el MOPC

Luciano Mauroni, Director de Tosa; Óscar Gómez, Gerente Naviero y Vanesa Luraschi, asesora legal, contactaron esta tarde a la redacción de este diario para alegar que la empresa cumplió a cabalidad con las obras que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) solicitó en el trayecto trayecto mencionado.

“Nosotros hemos hecho el primer cajón, que es en la vuelta Itá Pirú, los certificados los tiene el Ministerio de Obras Públicas y hemos cumplido a cabalidad al pie de la letra lo que el MOPC no ha asignado, ellos nos asignan un cajón y nosotros no podemos salir de ese cajón por más de la intención que nosotros tenemos de dragar”, expresó Gómez.

En este sentido, insistió que la empresa se limita a realizar las tareas que son asignadas por el MOPC y que no pueden salir de lo que se pida. “El MOPC nos asigna un pedazo, para hablar mal y pronto, de la arena o cantidad de metros cúbicos que hay que sacar, que se llama cajón, eso encuadramos de acuerdo a lo que nos piden. Lo que se pida fuera de eso lo tienen que solicitar en el Ministerio, para que nos asignen más cajones”, explicó el gerente.

A su turno, Luraschi manifestó que Tosa está insistiendo justamente para que Obras Públicas asigne más áreas a dragar, ya que la empresa cuenta con la capacidad de poner a disposición una mayor cantidad de dragas. “Necesitamos que nos asignen más áreas. El contrato se rige con las reglas del MOPC y nosotros no podemos, por más queramos, dragar de lo que la cartera nos asigna”, indicó. En este sentido, indicó que vía nota ya pidieron a la institución trabajar en más áreas, por la difícil situación de la navegabilidad del río por la bajante.

Por su parte, Mauroni criticó a la firma Puerto Seguro Fluvial, del mismo grupo de la empresa TyC, de Francisco Griñó, por pretender dragar el área que les fue adjudicada. “Tenemos siete dragas para hacer este trabajo, somos unas de las mayores empresas para hacer este trabajo. No tenemos escasez de dragas como sí esta persona (Griñó), que tiene una sola draga y está poniendo a disposición su draga en un sector que no tiene asignado, me animaría a decir que es un poco condicionante”, expresó.

Puerto redujo operatividad en 95%

En una nota remitida al MOPC por Puerto Seguro Fluvial, firmado por el ingeniero Ricardo Kowalew, pidió informes respecto a la situación de los trabajos de dragado en el tramo sur del río Paraguay, a cargo de Tosa, pues en varios tramos de esta zona no se pueden navegar, pese a que según se informó, las tareas la empresa de Hoeckle ya culminaron “satisfactoriamente” en la zona del Puerto.

“A la fecha, nuestra terminal redujo su operatividad en un 95% y debido a estas condiciones hemos encargado a nuestra cuenta y costo estudios batimétricos en la zona de mayor influencia para nuestras operativas, conocida como sector Ita Piru-Guyraty y se llegó a la conclusión de que únicamente pueden navegar embarcaciones con de ocho pies o menos de calado por el sector”, resalta la nota.

Recordemos que los trabajos de dragado del río Paraguay fueron adjudicados a tres empresas: TyC por G. 38.205 millones (con el 45% de las obras), Tosa por G. 29.715 millones (con el 35%) y Arte y Estructura SA por G. 16.980 millones (Oscar Narciso Cohene Mendoza, con el 20%), a través de la modalidad de contrato abierto, con abastecimiento simultáneo.