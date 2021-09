Gremio de aclara que uno de los detenidos en operativo no es asistente fiscal

Tras la publicación de la información sobre los detenidos en la serie de operativos para desarticular una estructura criminal dedicada a enviar toneladas de marihuana a Brasil, el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay emitió un comunicado en el que sostiene que uno de los detenidos, identificado como Diego Armando Pedrozo Agüero, no es asistente fiscal, sino que es un funcionario contratado por el Ministerio Público, pero como auxiliar fiscal, cargo que es completamente distinto.

Recordemos que tras los seis allanamientos realizados ayer a la noche en Pedro Juan Caballero, Horqueta y Concepción se menciona a cuatro personas detenidas, entre ellas, a un exempleado de la Fiscalía y a un supuesto asistente fiscal.

Solo es un contratado

Es sobre este último, identificado como Diego Armando Pedrozo, que el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay se expidió, asegurando que no es un asistente, sino que simplemente pertenecía al plantel de funcionarios del Ministerio Público como contratado y con el cargo de Auxiliar Fiscal, “cargo que no posee las distintas responsabilidades y exigencias que se obtiene con el cargo de asistente fiscal. Se aclara a fin de señalar que el mismo no tuvo, ni fue asistente fiscal”, sostienen desde el gremio.

Tras la incautación de las 36 toneladas de droga, la Senad inició una investigación que derivó en un operativo denominado “Horse” que se llevó a cabo ayer a la noche con seis allanamientos en Pedro Juan Caballero, Horqueta y Concepción.

Mediante la pesquisa se pudo identificar a Rodrigo Florencio Pedrozo Agüero, alias Kavayú, quien es considerado como líder de la organización, Gustavo Miguel Vera Sosa, chofer de la fiscalía y operador logístico; Diego Armando Pedrozo Agüero, auxiliar fiscal y operador logístico; Walter Duarte, operador logístico y chofer de la organización.

Este operativo estuvo encabezado por un equipo fiscal integrado por Eduardo Royg, Fabiola Molas, Elva Cáceres y Arnaldo Argüello.

Recordemos que agentes de la Senad incineraron hoy el mayor cargamento de marihuana prensada incautada en Paraguay. La quema se realizó en la base del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en Concepción. La droga fue incautada en julio en Paso Barreto y ayer cayeron los supuestos responsables.