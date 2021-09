Critican premio a funcionario cuestionado

“Claro, él quedó libre de las licitaciones del clan Ferreira. Él no tuvo nada que ver con los aviones y las coimas, ¡pero por favor! Y no se le ocurra señor presidente (Mario Abdo Benítez) ponerlo como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), porque eso es lo que escuché. No se le ocurra ponerle a este badulaque como director del BCP, porque este Fernández tiene tanto que ver como los funcionaritos procesados con el Clan Ferreira y con los aviones chinos, con las coimas y con toda la plata que se comieron en pandemia” (sic), dijo la diputada Amarilla.

Se preguntó cuántos votos tiene (Fernández) por eso está en el Directorio de la AFD y cuántos votos o cuánta plata más va a repartir en esta campaña electoral para que se le ponga como director del Banco Central del Paraguay.

“¿Es eso?, ¿él fue el recaudador? y ahora tiene que financiar la campaña colorada. ¿Por eso ahora está en la AFD y por eso se va a ir al BCP?. Cuidado presidente de la República, cuidado porque ya sabemos todo el plan, y cuidado ministro (de Salud, Julio Borba) no esté haciendo crecer otros Fernández ahí dentro. Tiene la responsabilidad para prepararnos de una segunda oleada. Tiene la responsabilidad de gastar los 150 millones de dólares (nuevo crédito aprobado ayer) como corresponde” , enfatizó.

El economista Fernández formaba parte del equipo administrativo de contrataciones que lideraba los procesos de compra de la cartera de salud, que fueron muy cuestionados el año pasado por varios casos de compras sobrefacturadas de insumos en plena pandemia por el covid-19.