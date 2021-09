Kattya presentó denuncia contra Cartes por impulsar “información falsa” en sus medios

Kattya había señalado que presentaría la denuncia contra el expresidente Cartes luego de noticias falsas que fueron difundidas hacia su persona en el marco de la investigación del caso Aduanas. Aseguró, además, que puede demostrar la falta de veracidad de las publicaciones de los medios cartistas.

Según afirmó, los medios de comunicación que pertenecen al expresidente Cartes están “enmarcados en la sistemática difusión de noticias falsas, de descalificaciones irresponsables y de la promoción de odio, desconfianza y una confusión deliberada. Eso tiene un autor intelectual y un financista: Horacio Cartes”.

Agregó que dicha situación representa un “peligro” hacia la integridad, atendiendo al odio que promocionan hacia su persona. “Kattya González no anda con 30 guardias como Sandra Quiñónez (fiscala general) y una motorizada que le abra paso, ni tampoco tiene un auto blindado como Giuzzio y tampoco tiene todo el esquema de seguridad de Cartes”, expresó.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) también afirmó que los medios cartistas están atropellando el derecho ciudadano a la información veraz, responsable y ecuánime mediante “ataques” a políticos que son considerados enemigos de HC.

Kattya, ¿será candidata a Presidenta?

Ante la consulta de si plantea ser candidata a Presidenta en las elecciones del 2023, Kattya no descartó ni confirmó postularse. “Voy a estar en el 2023 no sé dónde”, respondió, aclarando que podría ser aspirante a jefa de Estado o no, pero que trabajará para la oposición en los comicios.