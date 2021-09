“Ellos saben que esa zona es insegura, ¿por qué no ponen más puestos policiales?”, se pregunta atleta asaltada en la Costanera

La víctima de asalto, la atleta Bordaberry, corría el domingo 26. Trotando, cumplía su rutina en la Costanera, desde General Santos hacia el Botánico a la mano izquierda, a partir de la rotonda de General Santos y José A. Flores. Es 1 km pasando la entrada del Mbiguá hacia el Botánico, indicó.

“Ya me daba vuelta para regresar, miro mi reloj y me doy la vuelta y veo al tipo con la botella en la mano”, relató la mujer al programa radial “Tal como es”.

“Empiezo a correr más rápido, (el hombre) rompe la botella, me dice: ‘Tu teléfono nomás quiero, tu teléfono nomás quiero’”, a lo que la mujer se negó y pidió auxilio a gritos cuando volvió hacia el centro, según dijo la víctima de lesión y robo.

“Como no venía ningún auto, porque yo esperaba que alguien pase a socorrerme, cruzo la calle en contramano, ahí me agarró de la camisilla, me estiró, me di la vuelta, empezamos a forcejear, me caí al piso y le empecé a patear”, continuó.

“Después de un rato pasó un vehículo, pasó de largo, no se quedó, ahí me di cuenta que nadie me iba a ayudar, abrí mi mano y solté el teléfono y se fue el tipo”, añadió.

“Conseguí alguien que me pueda auxiliar, me llevaron al centro médico, me dieron tres puntos en la pierna, tres puntos en el dedo, y tres puntos en el brazo, que es el más profundo y sangró más”, apuntó.

Bordaberry después fue a buscar su vehículo y se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia. “Una sola persona fue, ocurrió a las 7:15 de la mañana, yo me había cruzado con algunas personas hasta el Mbiguá, incluso me crucé con una amiga”, relató.

Aseguró que “policías no había, había poca gente, estaba por empezar una carrera ciclista. Normalmente me voy con equipo, pero esta vez metí mi teléfono dentro de mi short para escuchar música y entretenerme”.

El comisario le aconsejó: “Sola no te vayas hacia esa zona”

En la comisaría, la atleta recibió la recomendación del comisario: ‘Así cuando vas a estar sola no te vayas hacia esa zona porque es más peligroso. Corre nomás hacia la (costanera) sur porque está más poblado’. La mujer recordó que el año pasado en esta época le habían asaltado y que es peligroso. “Pero si no te matan no se van a quedar encerrados (en la cárcel), es peligroso en esa zona”.

Uno siente impotencia, inseguridad, según expresó. “Querés cuidar la hidratación, tu horario, no pensar que la Policía no nos va a cuidar, ellos saben que esa zona es insegura, ¿por qué no ponen más puestos policiales?”, cuestionó.

Pedirán que refuercen la seguridad

“La gente tiene derecho a circular por esa zona, pero a veces te sentís impotente. Nosotros con mi equipo nos estamos organizando, presentamos nuestro pedido para que refuercen la seguridad en toda la Costanera, sobre todo en la parte norte. Es un lugar preparado para correr con bicisenda como hay pocos en Asunción y nadie puede usar”, se quejó.

“Vamos a pedir con mi equipo que se refuerce la seguridad. Ahora si voy sola me voy a Ñu Guazú, hasta que no me sienta segura”, finalizó.