Detectaron errores en la corrección de 1365 exámenes del proceso selectivo de Itaipú

“Lo correcto y por respeto a todos los postulantes sería que se vuelva a tomar el examen en esas áreas”; “evidentemente mientras no exista una comisión de postulantes que acompañe la verificación de los exámenes, no será nunca un proceso transparente”; “sinceramente me hace perder la fe por este tipo de concursos”, fueron algunos de los cientos de quejas que se pudieron leer en las redes sociales de Itaipú, de los postulantes e internautas. Además, en varios casos, coincidieron en que el proceso de selección es direccionado.

Por su parte, el vocero oficial del Proceso Selectivo Externo de Itaipú, dependiente de la Superintendencia de Recursos Humanos, Miguel González, señaló que el comunicado que emitió la FP-UNA no fue muy claro, ya que el problema que ocasionó las discrepancias en los resultados no fue la matriz de respuestas, sino la falla humana de uno de los operadores que estaba a cargo del sistema informático que corrigió los exámenes.

“Se dividieron dos direcciones por cada operador en la sede de la Facultad Politécnica - UNA, porque los exámenes se rindieron allí y en la Central Hidroeléctrica Itaipú. Se corrigió allá lo que se rindió allá y acá lo que se rindió aquí. En San Lorenzo había tres operadores y se dividieron dos direcciones por cada operador. El operador que manejó los exámenes de la Dirección Financiera y de la Dirección de Coordinación, en la FP-UNA, tuvo un pequeño desliz, un error de parametrización del software con el cual se corrigieron los exámenes”, detalló González.

Lea más: Suspicaces requisitos en concurso de Itaipu apuntarían a direccionamiento

“Fue un desliz infeliz, por así decirlo. Y esto generó los resultados erróneos”, comentó.

Relató que el lunes pasado, cuando los postulantes comenzaron a comunicar los problemas, tomaron cartas en el asunto. “A la tarde nos reunimos con la gente de FP-UNA, ellos detectaron el problema y se hizo la re-corrección de los exámenes de esos dos cargos que se rindieron en San Lorenzo. A las 23:30 del martes se levantaron los resultados que hoy están disponibles en nuestra página”, indicó.

Contó que tanto la FP-UNA como Itaipú sacaron un comunicado “porque somos los interesados en que todo se aclare”.

Asimismo, González resaltó que la FP-UNA es la responsable por la confección y toma de los exámenes y posterior emisión de las notas. “La Itaipú Binacional hace años tiene un contrato con ellos. Para nosotros son como una empresa, contratamos sus servicios y este es el trabajo de ellos. Nosotros les proveemos la base de datos de los postulantes inscriptos, toman los exámenes, y nos devuelven la base de datos con las notas”, puntualizó.

Lea más: Desde 2020 se jubilaron 176 funcionarios de Itaipú y ahora prevén incorporar a 179 empleados

Tras la detección de los problemas se volvieron a corregir 1.365 exámenes, de un total de 6.356 postulantes que estuvieron habilitados para rendir en las dos sedes dispuestas.

González incluso detalló más acerca de este error, que consideran involuntario. “La corrección es automática, lo hace el software, pero el operador lo que realiza es escanear la matriz correcta de las respuestas y luego escanea las hojas de los postulantes, y la máquina es la que realiza la comparación de la matriz contra lo que el postulante marcó, y en ese proceso es que se falló”, dijo.

Primera vez

Resaltó que es la primera vez que sucede algo así en un proceso selectivo de la binacional. Sin embargo, explicó que este problema se pudo detectar mediante una innovación que la entidad realiza desde este año para dar más transparencia. Contó que esta vez se le entregó a cada postulante una hoja de control que tiene los números de preguntas y las opciones correspondientes, por lo que cada uno podía completar sus exámenes y luego transcribir en la hoja de control sus respuestas.

“De esta manera, el domingo en la noche, publicamos los resultados y la matriz de respuestas correctas para que el postulante pueda controlar sus contestaciones y así saber su resultado. Gracias a dicha hoja de control saltó este tema y nos dimos cuenta del problema porque siempre hubo quejas, pero sin tantos fundamentos, pero esta vez sí”, admitió el vocero de la entidad.

Sobre las denuncias de direccionamiento de postulantes para ocupar los cargos vacantes, González manifestó que esto no es así. “Tendríamos que mirar los nombres y podríamos concluir que esto no tiene mucho sentido porque de hecho no sabemos los nombres, ya que todo se maneja por número de cédula. Siempre está esa sospecha pero no es así porque no se sabe quién es ni cuánto obtuvo en el examen”, expresó.

Director financiero pidió tranquilidad

Asimismo, el director financiero de Itaipú, Fabián Domínguez, ya el lunes pasado, cuando llegaron las quejas formales y a través de las redes sociales de la entidad, publicó en su cuenta de Twitter, pidiendo tranquilidad a los postulantes. “Les pido tranquilidad, el proceso es auditado en tiempo real de manera permanente y si existen errores tengo la certeza que eso será revisado y de corresponder será corregido”, señaló.

El domingo concluyó la etapa de examen de conocimientos generales y específicos, en el marco del Proceso Selectivo Externo – PSE 2021 de Itaipú Binacional. El 81% de los postulantes habilitados se presentó a la prueba teórica. La presente edición del concurso ofrece 179 vacancias laborales en las seis direcciones de la entidad.

En la jornada sabatina rindieron 2.740 aspirantes por los cupos de las direcciones técnica, financiera y general. Y el domingo hicieron lo propio 2.431 competidores por los puestos de las direcciones jurídica, administrativa y de coordinación. De esa manera, se presentaron en total 5.171 jóvenes, de los 6.356 habilitados para rendir.