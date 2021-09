Ediles de San Antonio rechazan tercerizar servicio de recolección de basura

Un duro revés tuvo el intendente, Raúl Isaac Mendoza Ramos, liberal amarillista, en la Junta Municipal con el rechazo, por unanimidad, de la intención de tercerizar el servicio de recolección de basura y la firma de contrato leonino con el empresa Tu Recolectora SA, representada por Arnaldo Francisco Aranda, que forma parte del grupo el Farol, de Adelaida Cañete.

Los ediles cuestionaron el documento leonino que pretendía firmar el jefe comunal con la mencionada empresa y que además ya no se puede contraer compromiso de esta naturaleza a un mes de dejar el cargo a nuevas autoridades.

“Los 12 concejales votamos en contra, pero este es un proyecto que cada año se presenta y todas las veces rechazamos, no porqué estamos en contra de la tercerización, sino por el contrato leonino que se pretende firmar con una empresa privada”, expresó el concejal independiente, Ramón Palacios.

Agregó que el servicio de recolección a cargo de la comuna fracasa por la incapacidad del Ejecutivo y que cada año habla de pérdidas de más de tres mil millones de guaraníes, en combustible, repuestos, cubiertas, aceites, etc.

El jefe comunal pretendía firmar un contrato con la empresa Tu Recolectora SA en forma temporal, hasta que la administración comunal llame a licitación y adjudique a la nueva empresa, pero en caso de que se llame a concurso la municipalidad estaba obligada a indemnizar a la firma.

“El intendente nunca aclaró a la Junta porqué se gasta tanto, ni siquiera sabemos la cantidad de personal que se maneja y es por eso que cada año se rechaza el balance anual, porque no existe documentos que avalen los gastos que se realizan en la comuna”, expresó el concejal.

La administración municipal cuenta con los recursos necesarios para levantar el servicio sin llegar a la tercerización y solo falta transparentar la inversión real que se realiza cada mes, en cuanto a los vehículos, cantidad de personal y la cantidad real de basura que se produce en la zona.

“La recolección fracasa solo por la incapacidad del ejecutivo y además no se recauda porque la municipalidad no facilita los recursos para el cobro por el servicio, hemos autorizado en varias ocasiones la habilitación de entidades de cobro rápido, pero no se implementa”, expresó el concejal, Víctor Dárdano, del Partido Encuentro Nacional.

Desde hace unos dos meses que la municipalidad dejó de recoger los desechos alegando la falta de recursos y que los camiones estaban con problemas mecánicos, pero llamativamente esta semana empezaron a trabajar de nuevo, pero persisten las quejas por la cantidad de basura en los barrios.