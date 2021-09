Preliminar de Papo Morales, mañana

La audiencia se llevará a cabo ante el juzgado penal de garantías N° 3, a cargo de la jueza Cynthia Lovera. La primera convocatoria fue para el 14 de septiembre pasado, pero la magistrada se vio obligada a postergarla debido a que la acusada Cynthia Ojeda Burgos cambió de abogado y el nuevo defensor pidió tiempo para interiorizarse del caso.

En su acusación, el fiscal Hernán Galeano pide para ambos juicio oral y público por el crimen de Robert Fabián Marín, de 23 años, pero por distintos hechos punibles. Gregorio Morales Macchi está acusado por homicidio doloso, mientras que su novia está acusada por omisión de auxilio, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la persecución y ejecución penal.

El crimen ocurrió en la noche del 23 de noviembre del 2020, en una vía pública del barrio San Pablo, donde Robert Marín, donde fue ultimado de cuatro disparos. Testigos relataron ante el Ministerio Público lo ocurrido en la ocasión, antes, durante y después del crimen.

En la fecha indicada, Robert salió con su amigo Digno Eduardo Segovia Rolón para festejar el cumpleaños de este, en un bar ubicado en la avenida Aviadores del Chaco. Para el efecto, Digno Segovia prestó el automóvil de su hermana, un Toyota Allex. En su declaración ante la Fiscalía, Segovia relató que cuando buscó a Fabián de su casa para ir al bar Taj, su amigo le pidió ir previamente a un local nocturno donde estaba su amiga Cynthia -a quien él no conocía- a lo que él accedió.

“(...) en el trayecto le pregunté a Robert quién era Cynthia Burgos, a lo que me dijo que era una chica muy linda, luego ya en dicho lugar Robert le escribe a Cynthia Burgos diciéndole que ya estaba frente a Territorio Chopp, enseguida ella le responde enviándole una fotografía del frente del local donde ella se encontraba que era el Bar denominado “Moe”. Robert me pregunta dónde queda eso a lo que le digo que se encontraba a dos cuadras más hacia donde estábamos nosotros, luego llegué al lugar y Robert le avisa a Cynthia que ya estaba en el lugar en un Toyota Allex color negro, con la luz de estacionamiento”, relató Segovia.

Cynthia le citó, pero Papo fue quien apareció

Pero en vez de Cynthia, quien se acercó al automóvil guiado por Segovia, en donde se encontraba Robert Fabián Marín esa noche, fue Gregorio Papo Morales.

“Robert me dijo que baje mi ventanilla y le preguntó al muchacho si era el amigo de Cynthia Burgos; este le dijo que sí. Entonces Robert le dijo que se suba en mi vehículo, lo que este muchacho acordó; en el asiento de atrás del conductor, en eso Robert gira para hablar con este muchacho y le dijo “qué onda”; en eso ya le encaró este muchacho diciéndole que “vos le faltaste el respeto a Cynthia Burgos”, Robert le dijo: “no, nada que ver, yo vengo acá porque Cynthia me pidió por doscientos, incluso me debe cien”, a lo que volvió a reclamar “vos le faltaste el respeto a Cynthia”, entonces Robert me dijo: “gordo, pegá la vuelta”. Me fui hasta la siguiente esquina para retomar y quedándome al costado de una camioneta Toyota Fortunner color blanco que se encontraba totalmente polarizada; en eso Robert le dijo: “che, qué onda, Cynthia donde está”, y en eso escuche el ruido como si fuera que se desenrojó un arma y vemos que este sujeto le apunto a Robert con una pistola color negro y Robert le dijo: “che, ¿qué onda?, asína no” yo también le dije “Che, buena onda y sos así”, relató el testigo.

Interín Robert intentaba calmar los ánimos a Papo, el testigo observó que se prendió una luz en la camioneta y se podía ver una chica, por lo que preguntó a Robert si se trataba de Cynthia. Al identificar a su amiga, Robert se bajó y le pidió con gestos que se acercara y volvió a entrar al vehículo. Segovia también se bajó del automóvil y le dijo a la chica que se acercara, pero no hubo tiempo.

“(...) ella se bajó de la camioneta y se acerca al automóvil, yo abro mi puerta y al intentar subirme ya escucho varios disparos que fueron 4 o 5 tiros aproximadamente. En eso me asusté y salí de mi vehículo cerrando la puerta, como así también la chica vuelve a subirse a la camioneta, y veo que mi amigo Robert abre su puerta y sale ya adolorido, da unos pasos, y se acuesta entre la vereda y el empedrado que da al costado de Moe, ahí yo me quedo a su lado preguntándole si estaba bien; en eso voy de nuevo hasta mi vehículo y ya veo que el muchacho ya estaba en la camioneta con la chica, haciendo una maniobra brusca y luego se da a la fuga; luego regresé junto a Robert y me dijo: “hermanito, quedate conmigo”.

Segovia relató que si bien la patrulla llegó enseguida, la ambulancia demoró mucho, motivo por el cual decidieron llevar a la víctima en la patrullera hasta el Hospital de Trauma, donde falleció horas después. Tanto Morales como su novia huyeron y fueron detenidos horas después en un motel de Lambaré,. Actualmente, el acusado por homicidio doloso se encuentra con prisión preventiva en la penitenciaría regional de Emboscada, mientras que coacusada tiene arresto domiciliario.

Conclusión del Ministerio Público

La acusación del fiscal Hernán Galeano, que detalla pormenorizadamente las diligencias realizadas, presenta la siguiente conclusión con respecto a la participación de los acusados:

Con relación a Gregorio “Papo” Morales:

“(...) en el homicidio doloso existe una acción, que consiste en este caso en quitarle la vida a una persona, el cual fue plenamente consumado por parte del acusado Gregorio Ramón Morales, ya que este es la persona que disparó con un arma de fuego cuatro veces contra la humanidad de la víctima, dichos disparos impactaron en su cuerpo y como consecuencia perdió la vida, conforme a las constancias obrantes en la carpeta fiscal, por lo que la conducta del autor es típica, ya que dicha acción se encuentra descripta dentro de un precepto legal; es antijurídica, porque no existe una causa de justificación que escude el accionar del acusado, puesto que no obró en legítima defensa, ni por un estado de necesidad justificante”.

Con relación a Cynthia Ojeda Burgos:

(...) existe una omisión, por parte de la acusada, que consiste en hechos en donde la acusada pudiendo ayudar a la víctima para salvarlo, no lo hizo, debiendo das aviso a las autoridades policiales de la existencia de un hecho punible el cual ella presenció, tampoco lo hizo, y debiendo colaborar con la administración de justicia, la misma impidió que el acusado Gregorio Morales fuera sometido a una medida por el hecho antijurídico que cometió (homicidio doloso), ayudándolo de varias formas, con el fin de que las autoridades no lo encuentren y no puedan acceder a las evidencias necesarias para la investigación, incurriendo de esta forma con su conducta en los hechos punibles omisivos que se le acusa, por tanto los tres hechos punibles que se le atribuye a la acusada fueron plenamente consumados por parte de la misma (...).