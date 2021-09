Encarnación: cautelosa expectiva ante apertura del puente con Argentina

Los anuncios de la apertura de la frontera argentina con Paraguay a través del puente San Roque González, que se esperaba para el 1 de octubre, quedaron en duda cuando desde la frontera vecina no se dio ninguna iniciativa al respecto, a diferencia de la frontera argentina con Brasil, a través del puente “Tancredo Neves” que une Puerto Yguazú (Argentina) con Foz de Yguazú (Brasil), donde el paso ya está habilitado desde el pasado lunes.

Víctor Rivas, de la Asociación de Comerciantes de Encarnación, admitió que el nuevo circuito comercial de Encarnación depende de al menos “un 90 por ciento” del comercio de frontera.

“Nosotros hicimos un relevamiento, y lo registramos en un video, de la situación de cierre de comercios. A principios de año eso llegaba al 90 por ciento, ahora es mayor la cantidad de locales cerrados. También la llamada “zona alta” de la ciudad sufre un impacto de al menos el 40 por ciento en el cierre de negocios”, sostuvo Rivas.

“El comercio fronterizo es un fenómeno muy particular, se da de ida y vuelta. Hay determinadas mercaderías que nosotros compramos más barato al por mayor en el mercado argentino, y ese mismo producto luego le vendemos a los compradores argentinos en compras minoritarias, más barato de lo que compran en sus comercios. El comercio de frontera tiene una particularidad, y beneficia a los vecinos de ambas orillas”, puntualizó.

Rivas se mostró entusiasmado con la reapertura de la frontera, aunque sea con fines humanitarios para permitir que familiares de ambas márgenes del río se puedan reencontrar tras más de un año y medio.

Críticas a la ineficacia del Gobierno

El comerciante también cuestionó al Gobierno paraguayo por lo que calificó como su absoluta ineficacia y desinterés en dar respuestas a la crisis económica.

“Nosotros no tenemos porqué ir a llorar a los vecinos ante esta crisis, dijo, en referencia a la postergara reapertura del puente. Yo no puedo ir a la casa ajena a pedir soluciones a los problemas en mi casa, y en este sentido, durante esta crisis no tuvimos la respuesta que esperábamos de nuestro gobierno”, cuestionó.

Refirió que la Asociación de Comerciantes trabajó en la elaboración de una propuesta de reactivación económica para el sector, pero desde el Gobierno “no fueron capaces” de poner en práctica.