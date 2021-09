Ganancias de bancos sumaron US$ 250 millones hasta agosto

El reporte de la banca matriz detalla que los bancos con mayor rentabilidad hasta el mes de agosto del presente año fueron: Itaú con G. 461.633 millones (US$ 67 millones); le siguen el banco Continental con G. 251.004 millones (US$ 36 millones), el Banco Nacional de Fomento, con G. 222.669 millones (US$ 36 millones), GNB, con G. 151.308 millones (US$ 22 millones) y Banco Atlas G. 116.646 millones (US$ 17 millones).

En el último año y en plena pandemia, los bancos lograron utilidades por más de G. 2,34 billones (US$ 340 millones), y si bien representa un bajón del 21% con relación al ejercicio anterior, es uno de los segmentos que supo capear la crisis manteniendo niveles altos de solvencia y liquidez.

Lea más: Ganancias de los bancos alcanzan US$ 220 millones hasta julio

Factores que inciden en la rentabilidad

Si bien los márgenes de operaciones de cambio y arbitraje y otras categorías del margen operativo crecieron, los de mayor peso como los márgenes financieros y de servicios por préstamos y tarjetas siguen sin recuperarse por completo, de acuerdo con lo observado en el boletín del BCP.

Además con el crecimiento de los corresponsales no bancarios, las entidades pretendieron reducir sus gastos administrativos; no obstante, estos aumentaron 5,1% en comparación con el año pasado, debido a que las entidades tuvieron que asumir otros costos que afectaron la rentabilidad de su patrimonio

Morosidad repuntó al 3%

De acuerdo con los datos del BCP, índice de morosidad de la cartera bancaria subió al 3% en agosto último, desde 2,78% que tenía en julio y es la tasa más alta de morosidad en lo que va del año, lo que revela cierto nivel de deterioro en la capacidad de pago de los clientes, esto a medida que se va normalizando las condiciones del mercado y medidas excepcionales que se habían aplicado durante la pandemia.

Lea más: Aumenta morosidad en bancos y financieras