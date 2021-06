Aumenta morosidad en bancos y financieras

De acuerdo con los datos del boletín financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB), la morosidad en la cartera bancaria se ubica en 2,95%, superior al 2,81% del mes anterior. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de 3,33% de mayo del año pasado.

Al desagregar por rubro, se destaca que el sector de consumo se mantiene entre los de mayor mora y alcanzó una tasa del 5,69% en mayo último, le siguen comercio al por mayor con 4,58%, agronegocios con 3,39% y el de viviendas con 3,27%.

En lo que respecta a las empresas financieras también se observa un repunte de la cartera morosa en los últimos meses. De acuerdo con los datos de la SIB, la cartera de préstamos en mora llegó al 5,31% en mayo último, superior al 5% que tenía en abril pasado, pero aún por debajo del nivel de mayo del año pasado (en cuarentena total) cuando llegó a 6,54%.

En la morosidad por rubros, se destaca el sector de consumo con el 9,17% de la cartera en mora, le sigue el rubro de cría de animales, que exhibió una morosidad del 7%, servicios 5,6% y comercio al por mayor con 5,16%. Agentes financieros estiman que la cartera de préstamos ha sido contenida por las distintas medidas en el marco de la pandemia, y esperan que los niveles de morosidad vayan aumentando a medida que se vuelva a las condiciones de la prepandemia.

Utilidad de bancos sube 11,5%

Por segundo mes consecutivo el nivel de las utilidades bancarias presentó una mejora interanual dada la base de comparación estadística menor. En mayo, las utilidades a distribuir alcanzaron G. 1,03 billones (US$ 152 millones al tipo de cambio del cierre del mes), lo cual representa un incremento interanual del 11,5%.

De acuerdo con los datos, los bancos con mayor rentabilidad hasta mayo del presente año fueron: Itaú con G. 278.040 millones (US$ 40 millones); le sigue el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 141.121 millones (US$ 20 millones), Banco Continental con G. 131.524 millones (US$ 19 millones), GNB, con G. 94.273 millones (US$ 13,6 millones) y Banco Atlas G. 77.981 millones (US$ 11,3 millones).