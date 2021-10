Docentes cierran ruta en el cruce Villarrica-Paraguarí

El presidente de Asociación Regional de Educadores del Guairá (AREG), Víctor Iturburo, indicó que hasta la tarde estarían cerrando intermitentemente las ruta PY08 en el cruce que une los distritos de Coronel Oviedo y Paraguarí con Villarrica.

Los docentes no están conformes con solo el 8% de aumento salarial, por lo que el sector inició una movilización exigiendo el reajuste del 16%, que según reclaman estaba contemplado en la ley. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda sostiene que el aumento depende de los niveles de recaudación, y este no alcanzó lo esperado por lo que solo es posible un aumento del 8%.

“Es luego ya algo por ley el reajuste salarial y no están cumpliendo porque tenía que haber salido ya en el 2018 y no está saliendo, no están cumpliendo”, manifestó Iturburo.

Marcial Martínez, miembro de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), dijo que el desinterés de las autoridades obliga a realizar esta determinación conjunta a 11 membresías sindicales para decir que el “Gobierno miente”.

“La ley de tributación en el artículo 254 dice que, si las condiciones de tributación mejoraban en septiembre de este año con relación al año anterior, si había 15% más de aporte en tributación se tendría el 16%. Hasta la fecha ya se llegó al 30,4% y nos salen con la sorpresa de que solo pueden darnos el 8%. Entonces los tratamos de mentirosos y queremos rever el aumento del 16% como en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, para que sea camino al salario básico profesional”, manifestó Martínez.

En el departamento de Guairá existen cerca de 3.500 docentes aglutinados en diferentes gremios, sin embargo, poco más de 300 educadores son los que cerraron de forma intermitente la ruta PY08. Anunciaron reforzar la medida de protesta en el caso de que no obtengan una respuesta favorable.