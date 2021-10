Sicariato en Nueva Gemania: candidato a concejal recibió 16 tiros y funcionario del MAG un certero balazo

“Una de las victima acusó un total de 16 impactos de proyectil y el segundo fallecido tuvo un disparo certero y del lugar Personal de Criminalística recogió en total 24 balas”, dijo la fiscal Aguilera.

Agregó que los sicarios también asaltaron a dos personas para robarle su motocicleta y huir con rumbo a Santa Rosa del Aguaray tras cometer el doble homicidio. Dijo además que una persona llegó hasta la fiscalía para declarar que esta mañana se dio cuenta que le hurtaron su moto, que había dejado estacionada en su acera y que luego fue utilizado por uno de los sicarios.

La agente fiscal manifestó que se están manejando varias hipótesis sobre el caso, pero que aun no tienen claro el móvil del homicidio.

“Hay muchas aristas, estamos trabajando con la Policía Nacional y no tenemos todavía una idea clara de que sector seria el atentado, pero vamos a analizar todas las hipótesis”, dijo Aguilera.

El político del Partido Demócrata Cristiano fue asesinado tras salir de una entrevista radial en donde cuestionó a sus adversarios políticos la forma como están llevando la campaña partidaria. Dijo que se maneja a “platazo directo” y que el dinero que reparten es el robado del sufrido pueblo sampedrano.

“Aquí sabemos como se hace la política y es eso lo que queremos cambiar. Yo no tengo plata malhabida, no es mi estilo, no tengo la plata del pueblo para hacer campaña. Yo no voy a darle G. 50.000 por su voto, algunos políticos se van a hacer vito con la plata del pueblo”, fueron las ultimas palabras del candidato antes de ser asesinado por sicarios.

El hecho ocurrió ayer a las 22:30 aproximadamente sobre la ruta PY11, en el centro de la ciudad.