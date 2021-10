Filtración sobre Paraguay sin precedentes en Pandora Papers

Nunca antes aparecieron tantos paraguayos en una filtración internacional como en Pandora Papers. Y aunque abrir una offshore en un paraíso fiscal no es un delito en nuestra floja legislación, varios de los casos tienen interés público. Desde el ex presidente Horacio Cartes pasando por la familia de la Primera Dama, procesados en causas judiciales, empresarios vinculados al fútbol, funcionarios públicos, fortunas con serias sospechas en el origen y contratistas del estado paraguayo aparecen en el listado. Nuestro diario NO ha podido aún revisar todos los archivos y seguirá con las publicaciones en la medida en que los hallazgos afecten al interés general y confirmen la opacidad de un sistema favorable al lavado de dinero y la evasión impositiva.