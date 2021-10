Pandora Papers: Cartes no puede ser procesado porque Contraloría nunca lo investigó

La Contraloría General de la República nunca investigó si las dos declaraciones juradas presentadas por el expresidente Horacio Cartes -en 2013 y en 2018- tenían o no inconsistencias. Es decir, si correspondían sus activos y pasivos con lo que realmente poseía.

Esto hizo que ahora el empresario y líder del movimiento Honor Colorado salga impune del caso revelado en los Pandora Papers, ya que el anterior jefe de Estado no declaró una empresa de maletín que había abierto en 2011 en Panamá.

Se trata de Dominicana Acquisition SA, ligada a Cartes y a sus hijos Sofía, Juan Pablo y Sol Cartes Montaña, según los documentos investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ABC Color.

Hoy, la Contraloría General de la República reveló que Cartes recién incluyó esta empresa offshore el jueves pasado, 30 de septiembre, cuando ya conocían lo que se iba a publicar, dado que se les había pedido la versión periodística al respecto.

El abogado Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y especialista en acceso a la información, dijo que el hecho de que Contraloría no haya investigado, detectado y denunciado a Cartes en su momento hacen que lo conocido ahora “desaparezca como hecho punible”, es decir, un proceso por una eventual declaración falsa.

“Como hecho punible desaparece, porque él rectificó antes de que lo investigue Contraloría. Corresponde una sanción de índole administrativa, una multita nada más; lastimosamente es así”, dijo Santagada este lunes en conversación con ABC Cardinal.

“Bachi” Núñez había hecho lo mismo

Santagada recordó que el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez también había hecho rectificaciones en su declaración jurada tres días después de destaparse el caso de inconsistencia en la prensa.

En ese sentido, afirmó que a los políticos les molesta muchísimo que se conozcan sus declaraciones y que hacen todo lo que está a mano para tratar de evitar su publicidad.

A consultas del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), el abogado del expresidente, Carlos Palacios, aseguró que Cartes adquirió la firma de portafolio ya en 2011. Al ser consultado sobre la no aparición de la compañía en sus Declaraciones Juradas dijo que el mismo cumplió con su deber de presentar las manifestaciones de bienes. Sin embargo, no aclaró por qué no se hizo figurar a la offshore en los documentos.

El abogado dijo que “es necesaria una ley de declaraciones juradas” para que se establezcan los criterios de actuación legal con parámetros establecidos. Además, sostuvo que conocer las declaraciones es una herramienta que constituye la “única forma de controlar” a los políticos y a las autoridades.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 5.033, que regula la presentación de las DD.JJ. por parte de los funcionarios públicos, estos documentos deben contener: “La consignación, a la fecha de la declaración, de la totalidad de los activos y pasivos, y de los ingresos y gastos, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero...”.