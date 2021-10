Director de Contraloría de la Corte Suprema abrió offshore

Previo a la creación de la offshore detectada en las filtraciones de Pandora Papers, en el 2013 el señor Bienvenido Paredes González figuraba como presidente de una empresa paraguaya llamada Unión Exportadora SA (UNEX), algo que le estaba absolutamente prohibido por ser funcionario del Poder Judicial. La citada empresa tiene entre sus accionistas a su esposa Galia Becker, a Roberto Félix Romero Olmedo y a Dixon Osmar Colmán Báez (actual secretario general de Migraciones); según la página de Contrataciones, ofertaba en pasajes y transportes, minerales, maquinarias, equipos y herramientas mayores. Anterior a esta fecha, Paredes también aparecía como propietario de una empresa llamada Pintu Auto SRL constituida, supuestamente, para hacer todo tipo de actividades comerciales, servicios y comisiones, inmobiliarias, industriales, agrícolas y ganaderas.

En junio del 2013 la empresa de Bienvenido Paredes fue adjudicada con una millonaria licitación para proveer servicio de flete fluvial de clínker, caliza, cemento y otros para la Industria Nacional de Cemento (INC). El monto total ascendió a G. 1.380.800.000 de los cuales se visualiza un pago por más de G. 800.000.000

Dos meses después de haber sido adjudicado con la feroz licitación, y que aparentemente ya le entregaron una gruesa cantidad de dinero, Alcogal hizo figurar un Acta de emisión de acciones según la cual se hizo una reunión en Paraguay el 27 de agosto del 2013, a las 13:00. Estuvieron presentes Ángel Ariel Acuña Ocampos, Bienvenido Mario Alberto Paredes González y Roberto Félix Romero Olmedo. Acuña, presidente de la Corporación Unan, actuó como anfitrión de la reunión y Bienvenido Paredes como Secretario.

Apertura oficial, según el registro

Oficialmente abrieron la offshore el 25 de agosto del 2014, según documentos oficiales del Registro Público de Panamá. Como presidente hicieron figurar a Acuña Ocampos, como tesorero a Romero Olmedo y como secretario a Paredes González. Mientras en Paraguay se llamaban Unión Exportadora SA (UNEX), en Panamá, eligieron el nombre de Corporación UNAN LTD. SA.

Bajo el registro número 842283 del 27 de agosto del 2014 figuró el nombre completo de Mario Alberto Paredes González como director, con domicilio en una casa de la calle Cruz del Defensor en Asunción, Paraguay.

Por la época en que Paredes González abrió la offshore en Panamá, él también aparecía como miembro de los Comités de Evaluaciones de Ofertas de las Contrataciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Según documentos que revisó nuestro diario, en el sello que acompaña a su firma, figura que era el director del Departamento de Control Financiero y luego director de Contraloría Interna de la Corte Suprema de Justicia.

Los otros socios

¿Quiénes son los socios de Bienvenido en su offshore? Ángel Ariel Acuña Ocampos es un abogado de CDE, figura como funcionario en la Compañía Internacional de Comunicaciones y aparecen varias operaciones morosas que van desde 132 millones de guaraníes hasta deudas con telefónicas. Roberto Félix Romero Olmedo es otro de los socios y aparece como trabajador de una empresa de comunicaciones, otra de servicios informáticos y luego pasa a ser accionista también de UNEX SA. Al igual que sus otros socios, aparece tras sendas demandas planteadas en el 2017. Figura como una persona que habría sido procesada por supuesto perjuicio de unos G. 10.000 millones contra unos 1.000 socios estafados dentro de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (2017). Se lo encuentra luego como sobreseído en el mismo año.

Un hecho curioso es que según sus mismas redes sociales, figura como asesor jurídico de la empresa Marcos Enrique González Montiel, hijo del político Enrique González Quintana.

En la foja como funcionario del Poder Judicial de Bienvenido Paredes figuran cuatro sumarios y amonestación por ausencias injustificadas en el 2010; en el 2018 le hicieron otro sumario por presuntas irregularidades y lo suspendieron en febrero de este año por 30 días en sus funciones. Uno de los sumarios habría sido que su nombre aparecía en la directiva de una empresa, algo que le está totalmente prohibido.

Para vender billetes de colección

Al ser consultado por ABC, Paredes confirmó la creación de una offshore en Panamá. Sin embargo, aseguró que no registró movimiento alguno porque el negocio que tenía con sus amigos -que en principio no recordaba los nombres- no salió.

Al preguntársele cuál era ese negocio respondió que tenían previsto vender billetes de colección en Panamá. “No salió el negocio. Hasta ahora tenemos los billetes que queremos vender, por si alguien quiere. Era algo extra que íbamos a recibir”, señaló.

Paredes también reconoció que se le instruyeron cuatro sumarios, uno de ellos por figurar como representante legal de UNEX SA que, según dijo, recibió como parte del cobro de una deuda. “Ese me denunciaron hace poco, pero yo ya no soy directivo ni representante, solo accionista. Eso fue hace mucho”, expresó.

Según el funcionario judicial, el Código de Organización Judicial solo prohíbe la administración de empresas. Al insistírsele acerca de que si es así por qué entonces ocupó años atrás la representación de UNEX SA dijo que “cuando eso no sabía (de la prohibición)”.

Paredes afirmó que tampoco existe impedimento para formar parte de una offshore. “Nosotros como funcionarios públicos podemos ser parte de empresas, pero no administrar, según mi entender”, reiteró.

El director aseguró que en una sola ocasión integró la comisión evaluadora de licitaciones. Dijo que fue cuando reemplazó en forma interina a la directora de Contraloría Interna. “Eso fue hace años ya, porque ahora ni ella integra más esa comisión”, afirmó.

Reconoció que UNEX SA no tenía experiencia para el servicio adjudicado por la INC. Relató que el exministro Óscar Bajac había solicitado su ascenso de coordinador a jefe de control financiero con rango de director dentro de la Dirección de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia.