Ley de Capitalidad y “muerte civil” tratarán tras comicios

El proyecto de Ley de Capitalidad plantea que el Estado destinará cada año a la Municipalidad de Asunción, 600.000 jornales mínimos (G. 52.830 millones) para actividades diversas no especificadas, los que serán utilizados exclusivamente para obras de infraestructura de la Capital.

Lea más: Ley de Capitalidad busca inyectar G. 52.800 millones por año a Asunción

La norma prevé un procedimiento de conciliación y compensación de las “deudas mutuas” entre el Ejecutivo y la comuna hasta el ejercicio fiscal del año 2020. La diputada Celeste Amarilla (PLRA), una de las autoras del proyecto de ley afirmó que gane quien gane las elecciones municipales el domingo, ella igualmente promoverá el tratamiento de la Ley de Capitalidad.

Multa a electores

También tratarán después de las elecciones, el proyecto de ley que multa a los electores que no votan en las elecciones y se los castiga con un sanción pecuniaria de G. 44.000. La norma, con media sanción del Senado, menciona que hasta tanto no se pague la multa no se podrán tramitar los documentos personales y se suspenderá cualquier subsidio del Estado.

Lea más: Castigo a los que no votan es como una muerte civil