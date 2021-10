Déficit anualizado se mantiene cerca del tope del 4%

Los datos forman parte del informe de “Situación Financiera de la Administración Central” al mes de setiembre, que este viernes dio a conocer el Ministerio de Hacienda en conferencia de prensa virtual.

El director de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, que fue el encargado de exponer los detalles del informe, ratificó que se mantiene la proyección de déficit del 4% para fin de año.

El saldo rojo de enero a setiembre cerró en 1,6% (US$ 614,6 millones), en tanto que el acumulado en doce meses en 3,7% (equivale a unos US$ 1.423,9 millones) , éste último es el indicador que se utiliza como referencia de cómo iría a cerrar el año.

A noveno mes también se registró un resultado operativo (ingresos menos gastos sin incluir la inversión) de 0,2% del PIB, que representa US$ 78 millones, mientras que la inversión pública creció 1,8%.

El informe indica que los ingresos totales (tributarios y no tributarios) registran un incremento del 16,1% al mes de septiembre, luego de la caída de ingresos del 7,0% registrada en el mismo período del año pasado. Dentro de este grupo, los ingresos tributarios aumentaron 19,7%.

Se destaca que la recaudación el impuesto al valor agregado (IVA) se mantiene con una tendencia positiva que implica una variación interanual del 16,1%.

Además, explica que se mantiene los menores ingresos provenientes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyreta, en un 13,5%, que representa US$ 49,3 millones. Itaipú aportó US$ 300,9 millones y Yacyretá apenas US$ 15,7 millones en los últimos nueve meses del año.

Los gastos, por su parte, presentaron una disminución del -2,7%, pero obedece a una desaceleración en las prestaciones sociales en comparación al mismo período del ejercicio fiscal anterior debido a la finalización de programas transitorios implementados en el marco de la Emergencia Nacional.

Los demás componentes del gastos crecen, están por encima del año pasado, como por ejemplo las remuneraciones se incrementaron 1,5%, uso de bienes y servicios 24,6%, el pago de intereses de la deuda subió 18,2% y otros gastos (el informe no identifica que tipo) aumentó 13,7%.

Inversión estratégica

Hacienda señala que la inversión estratégica del gobierno registró una dinámica positiva interanual del 27,8%, que está orientada fundamentalmente a la recuperación económica del país.

Explica que los principales proyectos son la ruta corredor bioceánico, habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9, y el mejoramiento corredor de exportación en Itapúa y Alto Paraná, que corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con un monto que asciende a US$ 543,2 millones.

Agrega, que también se encuentran el mejoramiento de la calidad de la atención de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mejoramiento, fortalecimiento y apoyo integral de los servicios de salud pública, y la construcción del sistema de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades, comunidades rurales e indígenas por un monto de US$ 44,9 millones.

Por otra parte, el monto para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asciende a US$ 26,8 millones con proyectos como el mejoramiento de la inserción a mercados en la región oriental y la restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar.

El informe menciona igualmetne que los demás proyectos de inversión están relacionados con el mejoramiento de condiciones de aprendizaje con incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la ampliación y reparación de 822 establecimientos educativos, a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con US$ 19,9 millones.

Igualmente, las construcciones de soluciones habitacionales y viviendas económicas, correspondientes al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) con una suma de US$ 10,3 millones, indica el informe de situación financiera de Hacienda.