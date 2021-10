Elecciones Municipales en Asunción 2021: Eduardo Nakayama, quién es y sus propuestas para intendente

Eduardo Nakayama pertenece al Partido Liberal, hijo de una paraguaya, de un médico japonés y nieto de un caudillo liberal, es abogado y posee un masterado en historia realizado en la Universidade de Passo Fundo de Brasil. Es reconocido por sus conocimientos históricos y posee varias investigaciones relacionadas a la historia del Paraguay. Historiador y titular de cátedra en la UTCD de Cde, titular de cátedra en la Facultad de Derecho de Hernandarias y docente en la Esc. de Ciencias Políticas de la UNA. Ocupó los cargos de asesor jurídico interno y apoderado general del PLRA en su militancia. Se menciona que su padrino político es Norman Harrison. Proviene del sector privado en el que se desempeñaba como miembro de una empresa aseguradora.

Nakayama fue el único candidato de su partido en las internas de este año en las que pujó por la candidatura y llegó a un acuerdo con el rival que descabalgó antes de las elecciones partidarias. Una vez que se convirtió en candidato liberal dialogó con los demás sectores opositores y logró establecer la alianza “Juntos por Asunción” entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Patria Querida (PPQ), Partido Encuentro Nacional (PEN), Partido Democrático Progresista (PDP) y Partido Hagamos.

Propuestas de Nakayama

Restablecimiento del sistema público de bicicletas y establecimiento del centro Histórico de Asunción como zona 30km/h. Conformación de red de sitios históricos a través de bicisendas.

Promete iniciar procesos para desocupar espacio público ocupado por damnificados, veredas inclusivas como la intervención iniciada en la calle Estrella, arborización en concordancia con el eje movilidad, creación de albergues temporales para manifestantes como medida paliativa a la ocupación de las plazas. Lograr compromiso del gobierno central para la no ocupación de estos espacios.

Menciona que implementará un régimen y/o exoneraciones tributarias que desanimen baldíos, y den un fuerte incentivo para la inversión de construcciones habitacionales en la ciudad. Conformará un equipo de estudio y actualización del Plan Regulador. Generar todos los ajustes necesarios para el CHA (como la regulación de altura de edificios y parcelas donde pueden instalarse, estudiar manzana por manzana para lograr una unidad armónica en base a lo existente).

Medio ambiente y manejo de residuos

Se compromete con la elaboración de un plan de reconversión de espacios: nuevos espacios verdes cercanos a cada barrio, otorgar beneficios a los dueños de grandes lotes para que ofrezcan sus terrenos como parques o plazas con exoneración de impuestos u otros beneficios. Recuperación del área silvestre protegida del banco San Miguel y bahía de Asunción y desocupación progresiva de la misma (reubicación de hogares y familias). Menciona que se colocarán puntos de carga para vehículos eléctricos en puntos estratégicos de la ciudad.

Asegura que promoverá la recuperación de Cateura a través de la adecuación, el saneamiento y el cierre definitivo de sus funciones. A largo plazo se sugiere parquizar la zona con el fin de promover su recuperación ambiental. De manera temporal y excepcional utilizar servicio tercerizado para el vertido de residuos.

Acciones ante superpoblación de funcionarios

Descontratación de los funcionarios temporales que no tengan una ocupación acorde a los manuales de funciones de la municipalidad. En el caso de los nombrados que no estén desempeñando funciones se deberá estudiar el caso para determinar posibilidad de sumario administrativo y desvinculación según leyes laborales. Los funcionarios de carrera que están en proceso de jubilación serán reemplazados por funcionarios a ser recategorizados. Si no los hubiere con dichos perfiles se contratará a prueba y con un plan por objetivos. Los funcionarios comisionados deberán volver a sus instituciones de origen.

Endeudamiento y transparencia

Primero se hará una verificación general sobre en qué exactamente se ha utilizado la emisión de bonos, ante la situación de oscurantismo actual. Se requiere de una reestructuración de la deuda y un aumento de la recaudación. Se realizarán varios planes para aumentar la recaudación en un 20%, lo que permita oxigenar la deuda. A los 30 días de mandato, se compromete a publicar la lista de funcionarios de manera accesible.

Las reuniones con las comisiones vecinales serán de forma periódica para comunicar y participar cada trabajo en su zona y las del resto de la ciudad en asamblea anual de rendición de cuentas. Incentivar la formación y participación activa de las Comisiones Vecinales y de cuadra.

Nakayama asegura que el municipio debe recuperar todos los espacios públicos e iniciar la conversación con todas las instituciones como las Fuerzas Militares. Se buscará la recuperación a mediano plazo.

Frases resaltantes de Nakayama durante la campaña

El candidato de la Alianza Juntos por Asunción dijo tras el “Nenecho Papers” que el candidato colorado “tiene que rendir cuentas a la justicia por lo que hizo” y remarcó que es urgente la “transparencia real dentro del municipio”.

Cuando presentó a su equipo de trabajo aseguró “No estamos para inventar la rueda, vamos a aplicar las soluciones exitosas de otras ciudades del mundo”.

En medio de la campaña también advirtió de un supuesto plan de fraude para el día de las elecciones: “Conocemos el plan que algunos bandidos preparan para comprar mesas y cargar votos; les advertimos que no sólo será insuficiente para revertir la inminente victoria ciudadana, sino que irán presos por pretender torcer la voluntad popular!”, aseguró.