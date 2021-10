Casi 80% de los recursos del Tesoro irán para salarios y para cubrir déficit en jubilaciones

Con respecto a los ingresos tributarios para el 2022, las proyecciones del Poder Ejecutivo apuntan a alrededor de G. 27,5 billones (US$ 3.985 millones), de los cuales el 73% estaría destinado a cubrir salarios de la función pública, casi G. 20 billones (US$ 2.909 millones), a los que deben sumarse otros G. 1,37 billones (US$ 190 millones) para cubrir el déficit de la Caja Fiscal para los jubilaciones de los mismos. Sumados estos dos componentes, vemos que el 78% de los ingresos tributarios previstos para el próximo año, G. 80 de cada G. 100 recaudado, serían usados para cubrir gastos relacionados a remuneraciones de los funcionarios públicos.

Sin embargo, estos son cálculos preliminares del Ejecutivo relacionados con el Proyecto de Ley del Presupuesto 2022. En las audiencias previas con las instituciones públicas, la Comisión Bicameral de Presupuesto recibió pedidos adicionales por más de US$ 1.000 millones, mayormente para reajuste salarial, nombramientos y rubros relacionados, que de aprobarse significaría un duro golpe a las arcas del fisco.

Al respecto, el viceministro de Tributación Oscar Orué indicó que en la cartera estatal esperan que los legisladores analicen “con serenidad y cordura” estos pedidos y que no se dejen llevar por presiones, ya que de aprobarse requerirán mayor recaudación tributaria para financiarlas, situación que generará serios problemas a la economía. “Por principio no se debe financiar el pago de salarios con más deuda”, recordó.

Si bien se espera un repunte del 8% de las recaudaciones, aclaró que se deberá a la normalización de las medidas de flexibilidad y reacomodo de la economía. También reconoció que todavía hay sectores afectados por la crisis.

Analizan variables

No obstante, indicó que en la SET están analizando que teclas podrían tocar para financiar estos aumentos en caso que tengan libre a los mismos.

Entre estas opciones mencionó que están evaluando la posibilidad de elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al tabaco del 18% al 20%, ya que hay un espacio ahí, pero depende de ciertos factores, ya que tampoco buscan perjudicar al sector, refirió. Indicó que las tabacaleras reportan una merma de alrededor del 40% en su producción. Otras alternativas, seguir ampliando la base contributiva y ampliar los controles para reducir la evasión.

En otras palabras, requerirá un mayor esfuerzo tributario, el cual recaerá sobre los contribuyentes

El viceministro Orué también mencionó que preocupa algunos planes legislativos que atentan contra la recaudación tributaria, como el proyecto para ampliar la deducibilidad del IVA. “Hay que ser más serios en el análisis de estos temas” apuntó Orué, indicando que el plan podría significar una resta importante de recursos para la Administración Tributaria.

Comisión analiza PGN

El Proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2022 engloba G. 92,1 billones, que será analizado desde este lunes en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, instancia que estaría remitiendo su dictamen el 29 de este mes. El plan contempla sostenimiento del sistema de salud por US$ 958 millones, programas sociales por US$ 5.740 millones e inversión pública por US$ 1.049 millones.