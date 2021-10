Periodista inglés quiere implementar plan de rehabilitación en Tacumbú

Raphael Rowe, periodista británico de la serie “Inside The World’s Toughest Prisons” (Dentro de las cárceles más duras del mundo) que mostró en Netflix cómo es la vida de los reclusos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, está trabajando con el Ministerio de Justicia en un proyecto que busca mejorar la vida de los reos en la cárcel de Paraguay.

La ministra Cecilia Pérez indicó que tras experimentar la vida de los reos en la cárcel de Tacumbú, Raphael Rowe tiene la intención de colaborar con el Gobierno paraguayo para mejorar el sistema penitenciario en el país, sobre todo el día a día de las personas privadas de libertad.

“La preocupación principal de Raphael son los reos con adicción a las drogas y él tiene un interés especial en Tacumbú. A nosotros como Ministerio de Justicia eso nos viene bien, teniendo en cuenta que esa penitenciaría está es el centro del proyecto de reforma de todo el sistema penitenciario”, puntualizó la ministra de Justicia.

Agregó que la cartera de Justicia envió a la fundación que tiene el periodista inglés, y que lleva su nombre, un informe ejecutivo de todo lo que se necesita para poner en funcionamiento las tres nuevas cárceles, una en Minga Guazu y dos en Emboscada, que serán inauguradas en el mes de diciembre próximo.

Ejes del proyecto

La ministra Cecilia Pérez resaltó que el plan que se está trabajando con el periodista Raphael Rowe gira sobre tres ejes fundamentales: adicción a las drogas, los proyectos en Tacumbú y las necesidades de la reforma.

Sobre el primer punto la secretaria de Estado señaló que el objetivo es buscar un predio fuera de los centros penitenciarios, que tenga la suficiente seguridad, a fin de instalar un centro de tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, enfocado a la comunidad de las internos paraguayos. Añadió que se debe a que el trabajo con las personas adictas, en contexto de encierro, es una labor más de desintoxicación que de rehabilitación.

“La decisión de trabajar con nosotros ya está tomada, la fundación ya aprobó los ejes a los que va a apuntar este proyecto. Quedamos que en esta segunda etapa ya íbamos a concretar cómo empezarían ellos a colaborar con el plan, atendiendo que la fundación tiene muchos aportantes, que pertenecen al mundo del espectáculo, por lo que problemas de fondos mayormente no tendremos a la hora de implementación del proyecto”, dijo Pérez.

Reunión clave

La próxima reunión entre las autoridades paraguayas y miembros de la fundación de Raphael Rowe, que se había fijado para la semana pasada, se postergó para el 25 de octubre, según puntualizó la ministra de Justicia.

Indicó que esa reunión es clave para la implementación del proyecto, ya que en ella el periodista británico y su equipo confirmarán qué monto aportarán para el plan y qué específicamente harán para mejorar la calidad de vida de los internos de la Penitenciaría de Tacumbú.

Entre las más peligrosas del mundo

“Nunca había estado en una cárcel como esta, y eso que estuve en prisiones de máxima seguridad con reclusos muy peligrosos, pero creo que nunca estuve en un lugar donde los prisioneros duermen afuera en pisos de concreto, con apenas acceso a mantas, sábanas o cartones para taparse y dormir”, dijo Raphael Rowe a nuestro diario luego de la emisión del capítulo sobre Tacumbú, que forma parte de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

El periodista inglés calificó a Tacumbú como “una de las cárceles más peligrosas del mundo” y afirmó que le impactó cómo los internos deben “hacerse un espacio para dormir” a causa del hacinamiento.

Formación de agentes, clave para reforma

La ministra Cecilia Pérez destacó que con el Instituto Técnico Superior Penitenciario, cuyo lanzamiento se hizo esta semana, la cartera a su cargo apunta a la profesionalización de agentes penitenciarios. El periodo de inscripción para el ingreso se habilitará esta semana.

La secretaria de Estado indicó que el instituto está basado en estándares internacionales a fin de fortalecer las capacidades del personal, desde una estrategia de humanización en el trato a las personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Pérez puntualizó que tanto la tecnicatura como el instituto superior cuentan con la autorización del Ministerio de Educación y Ciencias; y resaltó que más de 600 personas participaron de la charla informativa y dijeron estar interesadas en formar parte del plantel de agentes penitenciarios, que llega a 1.800 actualmente.

Al respecto indicó que el instituto está preparando el curso de ingreso técnico en gestión penitenciaria, para todos aquellos que pretendan trabajar en los nuevos centres penitenciarios que serán habilitados en diciembre, uno en Minga Guazu (Alto Paraná) y dos en la ciudad de Emboscada, Cordillera.

“La profesionalización de los agentes penitenciarios es clave para implementar la reforma del sistema. Para poner en funcionamiento una de las tres nuevas cárceles, para 1.300 reos necesitamos 200 agentes”, detalló Pérez.

Refirió que a más de los agentes penitenciarios junto a la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia está trabajando en el mejoramiento del gasto público, que implica tomar los funcionarios públicos que estén sin cargos en otras instituciones públicas, a fin de prestar servicios en áreas del sistema penitenciario.

La titular de la cartera de Justicia expresó que esto se debe al limitado presupuesto que se tiene, debido a la crisis por la pandemia.

Resalta involucramiento de Raphael Rowe

Sobre el interés que demuestra el periodista británico Raphael Rowe, de la serie de Netflix “Inside The World’s Toughest Prisons” (Dentro de las cárceles más duras del mundo), en aportar para solucionar los problemas del sistema penitenciario en Paraguay, la ministra de Justicia Cecilia Pérez resaltó que el ex recluso no se haya quedado en el show y que, atendiendo su experiencia como reo, busque mejorar la calidad de vida de las personas que están privadas de su libertad.

“Su trabajo cinematrográfico es muy importante porque no se quedó en el show de mostrar la miseria humana buscando el rating, sino que se acercó a aportar y decir que quiere cambiar lo que mostró de la cárcel de Tacumbú. Él mismo dice ‘nosotros mostramos buscando un cambio no solo como un negocio cinematográfico’, teniendo en cuenta que él mismo pasó por una experiencia de una privación de libertad injusta y eso es muy relevante”, enfatizó la secretaria de Estado

Pérez comentó que en la primera reunión el periodista inglés le consultó si le molestó que como ministra de Justicia haya tenido que administrar el estreno del capítulo de la serie que habla sobre la cárcel paraguaya, e indicó que su respuesta fue que no, ya que en el país se habla de la precariedad del sistema penitenciario solo cuando hay crisis. “La situación de Tacumbú no es lo más lindo para mostrar, pero como país nos sirve para ver dónde estamos parados y todo lo que debemos cambiar”, finalizó.