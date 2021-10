Salud alienta a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias

Con una simple acción de menos de un minuto, las personas tienen la posibilidad de evitar el contagio no solo de covid, sino también, de otras enfermedades infectocontagiosas. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recuerda que una de las principales medidas de prevención sigue siendo el lavado de manos.

Al respecto, la directora general de Promoción de la Salud, Dra. Adriana Amarilla, habló de la importancia de seguir aferrados a las medidas de prevención, tales como el lavado frecuente de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico y ventilación de espacios cerrados.

Amarilla recordó además a la población que la pandemia aun no terminó. “Es demasiado importante recalcar el uso de tapabocas, porque es el primer filtro y una de las medidas no farmacológicas que sirven en demasía, su uso en lugares cerrados, donde va a haber aglomeración, en lugares donde no podemos determinar la cercanía con otras personas, es fundamental, también como mantener la distancia física prudencial, airear los ambientes y si es posible hacer las actividades al aire libre”, remarcó.