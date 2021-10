Carlos Viveros, el “floripondio” que reaparece para denunciar fraude... con otro fraude

Carlos Miguel Viveros Cabral -conocido en su momento como “Floripondio”- fue uno de los candidatos a la Junta Municipal en las elecciones municipales del domingo pasado. Ocupó la opción uno de la Lista 15 por el desconocido Partido Unámonos. En el TREP del Tribunal Superior de Justicia Electoral figura que logró que 697 asuncenos voten por él.

Sin embargo, el político y empresario hizo un polémico reclamo en las redes con lo relacionado al respeto del Código Electoral. Aseguró que es “imposible” que le hayan dado tan pocos votos, ya que él tenía en su teléfono “más de 3.000 mensajes con fotos inclusive” de personas que votaron por él.

“IMPOSIBLE! Toda la semana vamos a hacer el escrutinio. Yo solo tengo más de 3.000 mensajes que me enviaron con fotos inclusive de sus votos A MI y mi Partido no dejan que sume ni eso (sic)”, escribió Viveros en parte del texto que difundió en una de sus stories de su cuenta de Instagram.

Así, el empresario buscó instalar un supuesto fraude electoral con la comisión de otro; es decir, la remisión de fotos hechas a los votos, una cuestión prohibida por el Código Electoral y que se realizó de forma casi masiva en las elecciones municipales ante la vista gorda de la Fiscalía.

“SABEN QUE NO HABLO AL PEDO, LOS RESULTADOS AGARRADOS DE LOS PELOS. Gente que no se sabe quiénes son pero con muchos votos pero obviamente no entran. Partidos desconocidos con casi igual. Yo ya participé hace 4 años reventé en 60 días siendo desconocido hoy ni a cerca a esos resultados con todo lo contrario (sic)”, añadió el político en una redacción poco clara. Como si fuera poco, Viveros dijo que él “personalmente” llevó a “un batallón” de personas para que le vote.

Político que ensalzó a Stroessner y eliminó mural con obra de arte

Viveros se precandidató para la diputación por Central en las elecciones generales de 2018 y eliminó un mural que se había pintado durante el festival Latidoamericano Asunción 2016 y en esa ocasión dijo que “la pintata era subliminal, pues las flores que estaban dibujadas eran de floripondio, una flor silvestre y tóxica”. El grupo por el cual se postuló fue el “Movimiento Colorado Renovador”, liderado por el exsenador Carlos Núñez e integrado, en su mayoría, por policías y militares retirados.

Meses antes de ese hecho se viralizó una foto suya con un disfraz del dictador Alfredo Stroessner con otro joven que tenía puesto un uniforme de la Alemania nazi. Últimamente, Viveros se hacía conocer como empresario del canal Lobo TV, que finalmente desapareció por motivos poco claros.