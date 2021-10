Denuncian supuesto vaciamiento de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Encarnación

Una carga de medicamentos fue retirada a bordo de una camioneta del Ministerio de Salud y esto disparó la alerta entre los funcionarios, que hicieron público el hecho. La situación generó suspicacias, y se tomó como una reacción del intendente de transición, Sebastián Remezowski (ANR), luego de la derrota electoral sufrida por el equipo político del que forma parte, el pasado domingo.

La directora del HPM, Dra. María Teresa Barán, indicó que efectivamente entregó a la Séptima Región una cantidad de medicamentos, para uso pediátrico y de adultos, atendiendo a que el Hospital Pediátrico tenía una cantidad muy grande, y la Séptima Región estaba necesitando.

Teníamos una muy grande cantidad, y le estoy dando a una institución que realmente necesita, jamás fui corrupta, señaló la funcionaria, nombrada al frente de la institución durante este periodo de transición municipal.

Dra. Barán añadió que algunos de los medicamentos entregados están con fecha cercana a su vencimiento, por lo que sería una pérdida lamentable existiendo necesidades. “Se confeccionó una lista de los medicamentos entregados, y todo se hizo con transparencia, a la luz del día. Yo no me voy a prestar a nada que sea irregular, porque no está eso en mi forma de actuar”, sostuvo la profesional.

Contradicciones

El intendente, Sebastián Remezowski (ANR), afirmó que el donativo a la Séptima Región se realizó en el contexto de una campaña de atención sanitaria por parte del viceministerio de la Mujer. Ante la necesidad de medicamentos para las atenciones, en reunión con la directora del HPM y el director de la Séptima Región Sanitaria, Dr. José Carlos Acosta, resolvió donar parte de los medicamentos del hospital, afirmó.

La autoridad comunal dijo que autorizó la entrega de los medicamentos a través de un memorándum interno, y que adoptó esa decisión con la premura del caso, lo que generó una contradicción con lo afirmado inicialmente por la directora del hospital, quien dijo que recibió la autorización verbalmente.

Sobre el punto, Remezowski dijo que el documento en cuestión, el memo, es un documento interno, y no tiene por qué estar en poder de la directora del hospital, explicación muy poco convincente, atendiendo que cada funcionario es responsable por la administración de los bienes públicos.

La Ley Orgánica Municipal es muy clara en materia de donaciones. Por una parte, no se puede aceptar donaciones sin una Resolución de la Junta Municipal (promulgada por el Ejecutivo). Y para realizar donaciones debe cumplirse idéntico requisito.