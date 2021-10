Puente que une con Posadas: No saben el día, pero de que se abre, se abre

En contacto con ABC AM 730, Goiburú no quiere pecar de mentiroso si dice la fecha en que el puente San Roque González de Santa Cruz se abrirá después de casi un año siete meses aproximadamente. Prefiere no crear una falsa expectativa pero lanzó el dato que la propia Directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola estará presente en las próximas horas cerca del cruce fronterizo.

Recordó que existe el decreto que habilita a las provincias limítrofes con otros países como el nuestro a que se produzca el paso terrestre. Todo está en manos de los gobernadores y tal como lo anunciaron días atrás el Gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad y su ministro de Salud para que anuncien el momento de reapertura.

El cónsul reconoció que existen opiniones divididas del lado argentino y que esa sería una de las razones del por qué esta demora y generación de ansiedad. Falta definirse cómo se hará con la circulación del transporte público, pues a pie es complicado porque de una punta a otra existen 2.600 metros que tiene el puente de largo, refirió el cónsul paraguayo.

Lea más: Fronteras con Argentina se abren mañana o el viernes, anuncia Migraciones

Sobre el sistema de control de ingresos, Goiburú confirmó que el protocolo será la presentación del carnet de vacunación con esquema completo contra el Covid; y que la última dosis sea 14 días antes del ingreso. También la entrega de un hisopado con resultado negativo. No descarta que se implemente el sistema de testeo rápido al entrar a Posadas.

Lea más: Hoteleros, muy expectantes de reapertura de fronteras con Argentina

“Sangre guaraní”, familiares y el paso de medicamentos unen Encarnación con Posadas

El diplomático paraguayo resaltó que de uno y otro lado hay muchas ganas que el cruce sea como antes. Comentó que Misiones tiene un 80 % de población misionera con sangre guaraní. Siente que las familias necesitan reencontrarse. Muchas no pudieron despedirse de sus seres queridos que fueron víctimas del Covid.

El otro factor importante entre estas ciudades “gemelas” es el mercado de productos importados que para el turismo argentino es muy atractivo. “Hay una situación fronteriza que es muy diferente, la relación económica es muy poderosa”, sostuvo Goiburu.

Destacó que con esta rehabilitación en ambos sectores conviene más a los paraguayos porque en Posadas encontrarían precios de mercaderías de la canasta básica familiar mas baratas.

El consulado estuvo de cerca con el retorno de compatriotas a Paraguay en el inicio la pandemia. Tambien colaboró con el cruce de medicamentos oncológicos. Puntualizó que su sede hizo mas de 24 mil pasos de manera gratuita, siendo un servicio de ayuda humanitaria. Incluso insulinos dependientes fueron beneficiados.

Cónsul aclara diferencias entre Argentina y Brasil sobre demora en reapertura de fronteras

Ante la consulta de por qué hay diferencias entre Ciudad del Este con Foz de Iguasu versus Encarnacion- Posadas, Goiburú se limitó a explicar que el rioplatense es diferente en su idiosincrasia. “Es entrar en un campo sociopolítico interesante y que de acuerdo a la situación política es que se da mayor rigidez y en otros casos mayor flexibilidad. Cada país es soberano”, apuntó.

Lea más: Reapertura de fronteras “de una vez por todas”, pide canciller Acevedo