Trabajadores urgen una política del Gobierno que regule precios de la canasta familiar

Ramón Ávalos, representante de la Central Nacional de Trabajadores, brindó en ABC TV detalles sobre la reunión que mantuvieron con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en base al pedido que hicieron los gremios obreros, con motivo de la declaración de la crisis alimentaria que hicieron en medio de esta suba extrema de precios de la canasta familiar que se está viviendo y que genera que algunos alimentos sean incomprables para el trabajador promedio.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Hugo Ramírez y Carlos Núñez, que acompañaron a los obreros en su pedido, además del vicepresidente y de la viceministra de Trabajo.

En el encuentro, los gremialistas expusieron con respecto a esta crisis alimentaria y les manifestaron a las autoridades que necesitan que, principalmente el Poder Ejecutivo, tome las acciones políticas sobre el escenario actual, que perjudica al trabajador en general con respecto a su alimentación y la de sus familias.

Argumentan que hay otras regulaciones de precios

“El salario mínimo ya no alcanza para el trabajador, los precios de la canasta básica están por las nubes. No existe una política de control con respecto a estos precios, en base a eso se instaló una mesa que presidirá el Vicepresidente, porque le dijimos que ya hemos agotado todas las instancias en el Ministerio de Trabajo y, a pesar de los esfuerzos realizados, no hay resultado positivo”, explicó ampliamente Ramón Ávalos.

Ante esta situación, los obreros agremiados consideran que se debe establecer una política de Estado manejada por los que representan al país. En este caso, consideran que deben manejar la situación el Presidente y el Vicepresidente.

“Lo que pretendemos en esta mesa es la conciencia de los empresarios. Existen ciertas regulaciones que el Estado hoy mismo está teniendo, como el combustible, la luz, etc. Nosotros creemos que se puede llegar a un consenso; tenemos que considerar que la necesidad del trabajador es grande, no alcanza el dinero y están hambreando al pueblo paraguayo”, argumentó el sindicalista.

Aspiran a seguro de desempleo

En otro orden, en la mesa de trabajo plantearán también un proyecto que tiene que ver con el seguro de desempleo para los trabajadores que quedaron fuera del sistema laboral a consecuencia de la pandemia.

Ávalos comentó que los diputados Hugo Ramírez y Carlos Núñez serán los encargados de presentar esta propuesta como proyecto de ley en el Congreso Nacional, a los efectos de que pueda correr este subsidio.

En cuanto a de dónde se piensan obtener estos recursos, el gremialista señaló que pretenden que no exista una presión tributaria más de la que hoy ya existe con respecto al seguro social, que es de 9% para trabajadores y 16,5% para empleadores.

“Consideramos que se deben buscar alternativas en cuanto a direccionar esos recursos”, dijo.

Sugieren usar dinero que va al Senepa

Comentó que desde hace mucho tiempo existe un descuento del 1,5% de la totalidad que del tributo de IPS que va al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo y que originalmente se destinó para la lucha contra el paludismo.

No obstante, consideran que esta enfermedad ya se encuentra desfasada y ni siquiera saben en qué se invierte exactamente este dinero. Por lo tanto, consideran que ese 1,5% podría servir para el seguro de desempleo que aspiran a tener.

De acuerdo a lo que proyectan, el subsidio por desempleo se otorgaría durante seis meses.

Son aproximadamente US$ 3 millones

Detalló que el IPS hoy día tiene un colectivo de 630.000 activos y ahí se debe tener en cuenta el 25%, que resulta en alrededor de US$ 300 millones al mes.

De esta suma, si se descuenta el 1,5% se destinan aproximadamente US$ 3 millones al Senepa.

Para que este dinero pase a destinarse al seguro de desempleo se tiene que modificar la carta orgánica y analizar varios factores. “Hoy día es un proyecto de ley. Existe voluntad política para poder llegar a eso. Hay gran necesidad de ajustar la carta orgánica, pero se necesita un consenso nacional para sacar la carta a la medida de las necesidades del IPS”, resaltó Ramón Ávalos.