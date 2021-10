Diputado Cuevas se compromete a docentes intermediar por sus reivindicaciones

Los educadores pidieron al legislador Cuevas, que como representante del departamento de Paraguarí, para que haga llegar al ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, el mensaje de que los docentes no temen a las advertencias de descuento, anunciado por el secretario de Estado.

Asimismo, Claudio Ayala, gremialista de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), le dejó en claro que a los sufridos docentes no les tiemblan los talones y que no van a retroceder en sus reclamos hasta conseguir el 16% del reajuste salarial.

Ya en presencia del diputado Miguel Cuevas, quien llegó acompañado del exdirector regional de Paraguarí, Cristino Sánchez; el intendente reelecto de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR), su sobrina la concejala electa Alba Montiel y su esposo Enzo Cuevas. El gremialista Ayala explicó al parlamentario que los docentes lo que quieren es que como diputado, representante del departamento de Paraguarí y con la influencia que tiene en su bancada “Añetete”, para que llame a una reunión a todos los legisladores para que se comprometan y que tomen esta lucha de los docentes como una causa nacional.

Señaló que hace 10 días que están esperando que le digan que el 16% van a cobrar desde este mes, por lo que considera que es el momento que las autoridades vengan a sentir el clamor y la necesidad de su pueblo, acompañar y encontrar solución y no deben defraudar la confianza depositada en cada uno de ellos.

Asimismo, pidió al parlamentario que se enfrente al Equipo Económico para que dé solución al reclamo de los educadores y “ahí va tener al pueblo a tu lado, porque vamos a decir este diputado es el que pelea por nosotros y consiguió gracias a su fuerza”. Recomendó que dicten leyes que puedan aumentar los ingresos en nuestro país y se evite el robo en las evasiones impositivas y en el Presupuesto General de la Nación.

Pidió también que dialogue con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que si tiene pretensiones políticas, que también hable con el presidente Mario Abdo Benítez y junto con los parlamentarios dar solución al reclamo de los educadores.

A su vez el diputado Cuevas valoró el esfuerzo de los educadores que salen a reclamar sus reivindicaciones, que considera es muy justa y que desde la Cámara de Diputados desde el primer momento se ha creído y aprobado por unanimidad el reajuste del 16 por ciento para los educadores y que la Ley 6672/2021 debe cumplirse.

Lea más: Docentes cierran ruta en Paraguarí

En ese sentido, dijo que sabe que se está haciendo todo lo posible en este periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez y que también va conversar con el vicepresidente y el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, en busca de solución.

Adelantó que ya conversó esta mañana con el ministro de Educación, Brunetti, quien según comentó le manifestó que no hay dinero y que solo el 11 por ciento se dispone para cubrir. Pero se comprometió a seguir golpeando puerta, ventana lo que sea necesario para que se pueda atender la reivindicación de los educadores.

Declararán personas no grata a las autoridades

Los educadores aguardan la presencia de las autoridades departamentales, municipales y de parlamentarios para que se acerquen a comprometerse al lado de su pueblo y ver la forma de resolver esta problemática del reclamo del 16 por ciento que pide el sector educativo. Advierten que si se siguen escondiendo en sus oficinas y no se acercan a los docentes van a ser declaradas personas no gratas, porque “no nos representan, porque no están a lado de su pueblo”.

Lea más: Docentes piden que políticos de Paraaguarí presionen por aumento salarial al Ejecutivo

Hace 10 días que unos 80.000 docentes están en las calles, reclamando que por ley les corresponde y unos 1.600.000 estudiantes están aguardando que las autoridades nacionales den un corte definitivo a esta situación, porque “no nos convencemos de que no hay dinero, porque el mismo representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Benigno López, había anunciado que existe un robo de más de 1.600 millones de dólares en el Presupuesto de Gasto de la Nación y ahora se le niega al docente unos 50 millones de dólares para el reajuste del 16 por ciento, señaló el sindicalista Ayala.

Refirió que algunos desde sus oficinas o a través de un twitter dicen que acompañan a los docentes y no viene a comprometerse en la manifestación con los educadores, fue en alusión al gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja (cartista), quien el martes último emitió un mensaje de apoyo a los docentes. Sin embargo, no se hace encontrar y tampoco aparece durante las manifestaciones, reclaman los educadores.