Anuncian paro: Municipalidad de Villarrica no paga salarios y para recaudar vende lotes

Una de las trabajadoras del departamento de Aseo Urbano Municipal, Lilian Benegas, indicó que desde hace casi dos meses se les adeuda, y urgen del pago de sus haberes para poder ponerse al día con sus deudas cotidianas.

“Somos familias humildes. Desde la madrugada trabajamos para mantener limpia la ciudad, y nosotros queremos cobrar nuestro sueldito. Yo por lo menos cobro apenas G. 900.000, soy madre de familia que vivo en alquiler, y es nuestro único sustento. Dependemos de eso, si no cobramos no comemos”, lamentó la trabajadora.

“Hay compañeros que cobran entre G. 600, 700 u 800.000; hay plata para pagar, no da gusto venir a mendigar por nuestro sueldo, porque estamos mendigando, y además nos amenazan que nos van a echar. Si a alguien se le echa nos vamos a encadenar frente a la municipalidad. Ya basta de cháke, oñembo hory orerehe hikuái” -se burlan de nosotros-, reclamó la mujer.

Paro a la vista

La funcionaria anunció que desde el lunes próximo van a dejar de trabajar en el caso de que no perciban sus haberes. “Vamos a parar la limpieza, para que valoren nuestro trabajo. La ciudad ya no estará limpia y le pedimos a la ciudadanía la comprensión. Si nosotros no limpiamos en tres días, los mercados y plazas van a ser un basurero. No vamos a trabajar, vamos ir a un paro”, advirtió Benegas.

Escasa recaudación

El intendente Alejandro Aguilera (ANR cartista) no recibió a los operarios, pero ayer jueves se había reunido con otro grupo de funcionarios administrativos, que también exigen el pago de sus salarios atrasados correspondientes al mes de julio, agosto, septiembre y parte de octubre.

En esa ocasión, el jefe comunal alegó que la deuda obedece a la “escasa recaudación de impuestos”, y que para recaudar fondos se está vendiendo a particulares unos 50 lotes, parte del piquete municipal.

Al respecto, el contador del municipio, Lic. Vicente Benítez, comentó, “nosotros ahora estamos procediendo a pagar por el mes de julio, vamos a ir a poniéndonos al día con los jornaleros, de a poco vamos pagando de acuerdo a nuestra disponibilidad. Apenas ingresan recursos vamos a ir pagando. Hay muy poco ingreso, bajó bastante, principalmente por la pandemia”, adujo Benítez.

Cantidad de funcionarios

La Municipalidad de Villarrica cuenta con poco más de 240 funcionarios contratados y 65 nombrados de diferentes departamentos y secretarías. A todos se les deben salarios atrasados hasta por tres meses, a excepción de los jornaleros a los que se les adeuda un mes y medio.