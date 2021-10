Ninguna autoridad devolvió a la ANDE la suma que se le exoneró debido a la pandemia

“Nosotros no hemos solicitado (la exoneración), pero si se dio, sin ningún problema, es una cuestión administrativa que la ANDE disponga de esos beneficios que no nos correspondían y devolvemos eso”, manifestó el expresidente de la República y actual senador, Fernando Lugo al ser consultado sobre el beneficio que recibió por parte de la empresa estatal para el pago de su factura del consumo eléctrico.

“No tengo ningún inconveniente (en devolver), si se confirma alguna exoneración, si se dio en algún medidor a mi nombre y que sea de mi uso”, señaló por su parte el legislador Amado Florentín.

Sin embargo, luego de más de 15 días de aquellas declaraciones, el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, al ser consultado al respecto, contó que nadie hasta ahora manifestó intención alguna de hacer esas devoluciones. Además, comentó que el proceso administrativo para hacerlo no es tan sencillo.

Lea más: Senadores, diputados, gobernadores y parlasurianos exonerados por ANDE

“Parece sencillo, pero administrativamente es un tanto complejo porque, en realidad, la ANDE ya recibió de Hacienda el subsidio por esas exoneraciones. En todo caso, ellos deberían de devolverle al Tesoro”, indicó.

Al preguntársele si alguna intención de retorno del dinero hubo de las autoridades que también recibieron los beneficios de esa medida durante la pandemia, Rolón confirmó que no. “Cuando ellos vayan a hacer este tipo de cosas deben presentar una nota, por secretaría general, por mesa de entrada, y tendría que llegar hasta la gerencia comercial. Hasta el momento no he recibido oficialmente algo. De hecho, si recibo, lo voy a derivar a la Asesoría Legal y, obviamente, su parecer va a ser lo que ya te estoy adelantando”, agregó.

Y reiteró que la devolución, si se hiciere, de debe hacerse al Tesoro. “A no ser que ellos retornen el dinero a la ANDE y la ANDE al Tesoro. Tiene una complicación administrativa, habría que preguntar y la mejor fuente para esto es la gente de Hacienda”, puntualizó.

Lea más: ANDE confirma en comunicado que exoneraciones fueron “sin discriminación de clientes”

“Pero obviamente, la gente que quiera devolver, puede hacerlo”, agregó.

En caso de que algunos de los “exonerados vip” decidiera devolver el dinero eximido, la ANDE tendría que pasar el dato de cuál fue el monto en los seis meses que duró el beneficio.

Rolón también comentó que el actual jefe de gabinete de la ANDE, Luis Torres, fue quien le confirmó después que hubo un caso de renuncia al beneficio, el realizado por el expresidente Nicanor Duarte Frutos, de un suministro que estaba a su nombre. “Hasta donde yo sé, fue el único caso de renuncia”, añadió.

Lea más: ANDE exoneró por casi US$ 97 millones en total

La ley no hizo distinción

En la lista de exonerados, correspondiente al consumo de abril de 2020, aparecen cuatro senadores, cinco diputados, dos gobernadores, dos parlamentarios del Mercosur y 12 concejales departamentales, además de autoridades suplentes. La ANDE dio a conocer el listado de los beneficiarios al responder una solicitud de acceso a la información pública.

La Ley Nº 6524 de Emergencia no hizo distinción de los sectores beneficiados. Se limitaba a establecer la exoneración a todos los usuarios cuyos consumos mensuales hayan sido hasta 500 kWh, lo que representa una facturación de hasta G. 222.101.